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Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023
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14:39 02.05.2023 (обновлено: 14:54 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165760.html
Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина
Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023
Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, готовится телеграмма от имени президента семье модельера,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:39
2023-05-02T14:54
валентин юдашкин
новости культуры
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, готовится телеграмма от имени президента семье модельера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Юдашкин скончался на 60-м году жизни."К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина. Президент глубоко соболезнует в этой связи. В настоящий момент готовится телеграмма с соболезнованиями от имени президента семье Валентина Юдашкина, и в самое ближайшее время она будет направлена", - сказал Песков.Он добавил, что в Кремле также соболезнуют. "Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной", - сказал Песков."Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и как у нас в стране в распространение очень высоких норм искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения, всем этим он занимался. И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html
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валентин юдашкин, новости культуры, владимир путин
Валентин Юдашкин, Новости культуры, Владимир Путин
Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина

Песков: Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье модельера Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Модельер Валентин Юдашкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, готовится телеграмма от имени президента семье модельера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Юдашкин скончался на 60-м году жизни.
Валентин Юдашкин — модельер, который умел дарить красоту
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве Сделано в России

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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2 из 13
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции Фаберже

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

© РИА Новости / Александр Поляков
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой. 1986 год

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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4 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

Модельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo-Недели Моды в Москве

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

Модельер Валентин Юдашкин перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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6 из 13
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

Дизайнер Валентин Юдашкин и эксперт моды и ведущая программы Модный приговор на Первом канале Эвелина Хромченко у картины Эскиз к импровизации №8 художника Василия Кандинского из собрания фонда братьев Фолькарт

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

Дизайнер Валентин Юдашкин на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

Модельер Валентин Юдашкин и дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина на показе своей новой коллекции на Неделе моды в Париже

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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9 из 13
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве Сделано в России в Гостином дворе в Москве

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

Модельер Валентин Юдашкин на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

Модельер Валентин Юдашкин

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
2 из 13

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
3 из 13

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 13

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
6 из 13

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
7 из 13

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
9 из 13

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
10 из 13

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 13

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
12 из 13

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
13 из 13
"К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина. Президент глубоко соболезнует в этой связи. В настоящий момент готовится телеграмма с соболезнованиями от имени президента семье Валентина Юдашкина, и в самое ближайшее время она будет направлена", - сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле также соболезнуют. "Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной", - сказал Песков.
"Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и как у нас в стране в распространение очень высоких норм искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения, всем этим он занимался. И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль", - отметил Песков.
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Биография Валентина Юдашкина
Вчера, 14:27
 
Валентин ЮдашкинНовости культурыВладимир Путин
 
 
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