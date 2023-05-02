https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869165760.html

Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина

Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023

Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, готовится телеграмма от имени президента семье модельера,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:39

2023-05-02T14:39

2023-05-02T14:54

валентин юдашкин

новости культуры

владимир путин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, готовится телеграмма от имени президента семье модельера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Юдашкин скончался на 60-м году жизни."К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина. Президент глубоко соболезнует в этой связи. В настоящий момент готовится телеграмма с соболезнованиями от имени президента семье Валентина Юдашкина, и в самое ближайшее время она будет направлена", - сказал Песков.Он добавил, что в Кремле также соболезнуют. "Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной", - сказал Песков."Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и как у нас в стране в распространение очень высоких норм искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения, всем этим он занимался. И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентин юдашкин, новости культуры, владимир путин