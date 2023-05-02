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Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира - РИА Новости, 02.05.2023
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Культура
 
14:16 02.05.2023 (обновлено: 14:42 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869155582.html
Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира
Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира - РИА Новости, 02.05.2023
Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира
Валентина Юдашкина уважали мэтры моды всего мира, память о нем наверняка будет увековечена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:16
2023-05-02T14:42
новости культуры
евгений герасимов
валентин юдашкин
культура
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Валентина Юдашкина уважали мэтры моды всего мира, память о нем наверняка будет увековечена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов. "С ним считались и уважали его ведущие мэтры моды всего мира, причем он умел это делать настолько красиво и легко. Фантазия была уникальная, такая необъятная, очень разнообразная", — отметил Герасимов. Он добавил, что модельер был "безумно талантливым человеком". "Вы знаете, что только через десять лет обсуждается установка мемориальной доски, а дальше, если будут какие-то предложения, пожелания, естественно, дума рассмотрит", — сказал Герасимов, отвечая на вопрос, будет ли как-то увековечена память о модельере.Юдашкин скончался на 60-м году жизни.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869150289.html
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новости культуры, евгений герасимов, валентин юдашкин
Новости культуры, Евгений Герасимов, Валентин Юдашкин, Культура
Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира

Депутат МГД Герасимов: Валентина Юдашкина уважали мэтры моды всего мира

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРежиссер Евгений Герасимов выступает на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым
Режиссер Евгений Герасимов выступает на церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Валентина Юдашкина уважали мэтры моды всего мира, память о нем наверняка будет увековечена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов.
"С ним считались и уважали его ведущие мэтры моды всего мира, причем он умел это делать настолько красиво и легко. Фантазия была уникальная, такая необъятная, очень разнообразная", — отметил Герасимов.
Валентин Юдашкин — модельер, который умел дарить красоту
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве Сделано в России

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

Модельер Валентин Юдашкин с моделями перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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2 из 13
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

Модельер Валентин Юдашкин на показе своей коллекции Фаберже

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

© РИА Новости / Александр Поляков
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой. 1986 год

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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4 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

Модельер Валентин Юдашкин на открытии Volvo-Недели Моды в Москве

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

Модельер Валентин Юдашкин перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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6 из 13
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

Дизайнер Валентин Юдашкин и эксперт моды и ведущая программы Модный приговор на Первом канале Эвелина Хромченко у картины Эскиз к импровизации №8 художника Василия Кандинского из собрания фонда братьев Фолькарт

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

Дизайнер Валентин Юдашкин на презентации клипа на песню Sugar, с которой участница от Молдавии Наталья Гордиенко будет выступать на песенном конкурсе Евровидение-2021

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 13
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

Модельер Валентин Юдашкин и дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина на показе своей новой коллекции на Неделе моды в Париже

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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9 из 13
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа своей новой коллекции FABERLIC BY VALENTIN YUDASHKIN в рамках Недели моды в Москве Сделано в России в Гостином дворе в Москве

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

Модельер Валентин Юдашкин на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Дизайнер Валентин Юдашкин после показа новой коллекции в рамках недели моды Moscow Fashion Week в Гостином дворе в Москве

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

Модельер Валентин Юдашкин

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России. Его коллекциям аплодировали ценители с самым взыскательным вкусом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Творческий путь Валентина Юдашкина начался в 1986 году, когда он, выпускник индустриального техникума, пришел на преддипломную практику к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
2 из 13

Уже через год, в 1987-м, Юдашкин создал первую коллекцию "Фаберже", которая его прославила.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
3 из 13

В 1991 году коллекцию Юдашкина, состоявшую из 150 моделей, представили в Париже. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, в том числе легендарные Пако Рабан и Пьер Карден.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 13

После этого показа на Юдашкина обрушилась слава, его стали регулярно приглашать в Париж, Милан, Нью-Йорк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Одно из платьев коллекции "Фаберже" впоследствии передали в Музей костюма Лувра.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
6 из 13

Творения Юдашкина хранятся также в Калифорнийском музее моды, музее Метрополитен в Нью-Йорке, Государственном Историческом музее в Москве, Международном музее олимпийских игр.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
7 из 13

В 1993 году кутюрье открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Модельер одевал многих знаменитостей, в 1994 и 1996 годах создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1997-м разработал униформу для летного состава Aeroflot airline, в 2007-м — парадную униформу для российской армии.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
9 из 13

В 1996-м Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Дизайнер из России был удостоен такой чести впервые.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
10 из 13

Модельер был женат на дизайнере Марине Юдашкиной. Их дочь Галина — фотограф и светский обозреватель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 13

Юдашкин — обладатель множества наград. Он заслуженный деятель искусств России, народный художник, лауреат премии правительства в области науки и техники. Удостоен орденов Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
12 из 13

В последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
13 из 13
Он добавил, что модельер был "безумно талантливым человеком".
"Вы знаете, что только через десять лет обсуждается установка мемориальной доски, а дальше, если будут какие-то предложения, пожелания, естественно, дума рассмотрит", — сказал Герасимов, отвечая на вопрос, будет ли как-то увековечена память о модельере.
Юдашкин скончался на 60-м году жизни.
Елена Драпеко - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Елена Драпеко отметила, что Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды
Вчера, 13:58
 
КультураНовости культурыЕвгений ГерасимовВалентин Юдашкин
 
 
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