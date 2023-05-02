https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869155582.html

Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира

Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира - РИА Новости, 02.05.2023

Депутат Герасимов заявил, что Юдашкина уважали мэтры моды всего мира

Валентина Юдашкина уважали мэтры моды всего мира, память о нем наверняка будет увековечена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:16

2023-05-02T14:16

2023-05-02T14:42

новости культуры

евгений герасимов

валентин юдашкин

культура

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Валентина Юдашкина уважали мэтры моды всего мира, память о нем наверняка будет увековечена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов. "С ним считались и уважали его ведущие мэтры моды всего мира, причем он умел это делать настолько красиво и легко. Фантазия была уникальная, такая необъятная, очень разнообразная", — отметил Герасимов. Он добавил, что модельер был "безумно талантливым человеком". "Вы знаете, что только через десять лет обсуждается установка мемориальной доски, а дальше, если будут какие-то предложения, пожелания, естественно, дума рассмотрит", — сказал Герасимов, отвечая на вопрос, будет ли как-то увековечена память о модельере.Юдашкин скончался на 60-м году жизни.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869150289.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, евгений герасимов, валентин юдашкин