https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869150289.html

Елена Драпеко отметила, что Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды

Елена Драпеко отметила, что Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды - РИА Новости, 02.05.2023

Елена Драпеко отметила, что Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды

Модельер Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды, заявила РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:58

2023-05-02T13:58

2023-05-02T14:42

культура

новости культуры

валентин юдашкин

елена драпеко

мода

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин многое сделал для отрасли моды, заявила РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. "Очень милый был человек, с ним дружили многие деятели культуры. Он многое сделал для развития отрасли, его показы всегда превращались в замечательные театрализованные шоу. Мало того, его очень любили. В Москве любили, любили в нашей культурной среде", — сказала Драпеко. Депутат выразила искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям Юдашкина.Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Первого канала. Отмечается, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

https://ria.ru/20230501/zaytsev-1868886219.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентин юдашкин, елена драпеко, мода