https://ria.ru/20230502/vyvod-1869041798.html

В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине

В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине - РИА Новости, 02.05.2023

В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине

Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:13

2023-05-02T02:13

2023-05-02T07:57

в мире

россия

украина

европа

эммануэль макрон

владимир путин

евросоюз

мвф

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes."Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции <…>, По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", — пишет аналитик.Автор статьи отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Особое внимание Рапоза уделил политическому расколу Европы.Спад ВВП Украины в 2022 году, отметил также Рапоза, составил 29,1%. "В этом году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%", - указал обозреватель."Дела у России обстоят намного лучше, чем у Украины – по крайней мере на данный момент", - констатировал он.По мнению Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако, по его мнению, максимальную цену за него платит именно Европа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html

https://ria.ru/20230426/diplomatiya-1867678696.html

россия

украина

европа

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в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, мвф, forbes