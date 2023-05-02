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В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине - РИА Новости, 02.05.2023
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02:13 02.05.2023 (обновлено: 07:57 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vyvod-1869041798.html
В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине
В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине - РИА Новости, 02.05.2023
В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине
Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:13
2023-05-02T07:57
в мире
россия
украина
европа
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
мвф
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes."Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции &lt;…&gt;, По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", — пишет аналитик.Автор статьи отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Особое внимание Рапоза уделил политическому расколу Европы.Спад ВВП Украины в 2022 году, отметил также Рапоза, составил 29,1%. "В этом году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%", - указал обозреватель."Дела у России обстоят намного лучше, чем у Украины – по крайней мере на данный момент", - констатировал он.По мнению Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако, по его мнению, максимальную цену за него платит именно Европа.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html
https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html
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в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, мвф, forbes
В мире, Россия, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, МВФ, Forbes
В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине

Forbes: экономика России оказалась гораздо устойчивее, чем на Украине и в ЕС

© AP Photo / Seth WenigФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.
"Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции <…>, По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", — пишет аналитик.
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Автор статьи отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Особое внимание Рапоза уделил политическому расколу Европы.
«

"Военные действия на Украине только усугубят раскол с течением времени, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Китая, призвав к мирным переговорам наперекор США и Германии, отправляющим танки на Украину", — добавил аналитик.

Спад ВВП Украины в 2022 году, отметил также Рапоза, составил 29,1%. "В этом году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%", - указал обозреватель.
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"Дела у России обстоят намного лучше, чем у Украины – по крайней мере на данный момент", - констатировал он.
По мнению Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако, по его мнению, максимальную цену за него платит именно Европа.
«
"Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы – и, похоже, она мало что может с этим поделать", — подытожил автор статьи.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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