В США сделали один вывод, сравнив положение дел в России, ЕС и на Украине
Forbes: экономика России оказалась гораздо устойчивее, чем на Украине и в ЕС
© AP Photo / Seth WenigФлаг США
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в России дела обстоят гораздо лучше, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.
Автор статьи отметил, что экономический спад в Европе связан с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Особое внимание Рапоза уделил политическому расколу Европы.
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"Военные действия на Украине только усугубят раскол с течением времени, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Китая, призвав к мирным переговорам наперекор США и Германии, отправляющим танки на Украину", — добавил аналитик.
Спад ВВП Украины в 2022 году, отметил также Рапоза, составил 29,1%. "В этом году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%", - указал обозреватель.
"Дела у России обстоят намного лучше, чем у Украины – по крайней мере на данный момент", - констатировал он.
По мнению Рапозы, все ожидали, что украинский конфликт будет дорогостоящим для России, однако, по его мнению, максимальную цену за него платит именно Европа.
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"Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы – и, похоже, она мало что может с этим поделать", — подытожил автор статьи.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.