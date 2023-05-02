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Около 1300 ветеранов ВОВ в Адыгее получат выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 02.05.2023
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Республика Адыгея
 
14:44 02.05.2023
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Около 1300 ветеранов ВОВ в Адыгее получат выплаты ко Дню Победы
Около 1300 ветеранов ВОВ в Адыгее получат выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 02.05.2023
Около 1300 ветеранов ВОВ в Адыгее получат выплаты ко Дню Победы
Порядка 1,3 тысячи участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат в Адыгее единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:44
2023-05-02T14:44
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
социальные выплаты
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МАЙКОП, 2 мая – РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат в Адыгее единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба республиканского правительства."По поручению главы республики Адыгея Мурата Кумпилова из республиканского бюджета выделено 11,5 миллиона рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Получателями выплаты ко Дню Победы станут порядка 1300 человек, из них 99 человек получат по 50 тысяч рублей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла в годы войны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат по 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Уточняется, что выплаты носят беззаявительный характер, их произведут на основании сведений из информационной базы минсоцразвития республики. Средства в ближайшее время перечислят на банковские счета ветеранов либо выплатят через почтовые отделения."Главными героями праздника, конечно, являются ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их все меньше остается среди нас. Поэтому каждого ветерана нужно максимально окружить вниманием и заботой, создать им праздничное настроение ко Дню Победы. Этот праздник был, есть и будет самым значимым в истории России. Героическое прошлое поколения победителей дает нам силы и надежды на преодоление вызовов сегодняшнего времени", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
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мурат кумпилов, россия, республика адыгея, день победы, великая отечественная война (1941-1945), социальные выплаты
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Республика Адыгея, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Социальные выплаты

Около 1300 ветеранов ВОВ в Адыгее получат выплаты ко Дню Победы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВыплаты
Выплаты - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выплаты
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МАЙКОП, 2 мая – РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла получат в Адыгее единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По поручению главы республики Адыгея Мурата Кумпилова из республиканского бюджета выделено 11,5 миллиона рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Получателями выплаты ко Дню Победы станут порядка 1300 человек, из них 99 человек получат по 50 тысяч рублей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Остальная категория ветеранов, куда входят труженики тыла в годы войны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получат по 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что выплаты носят беззаявительный характер, их произведут на основании сведений из информационной базы минсоцразвития республики. Средства в ближайшее время перечислят на банковские счета ветеранов либо выплатят через почтовые отделения.
"Главными героями праздника, конечно, являются ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их все меньше остается среди нас. Поэтому каждого ветерана нужно максимально окружить вниманием и заботой, создать им праздничное настроение ко Дню Победы. Этот праздник был, есть и будет самым значимым в истории России. Героическое прошлое поколения победителей дает нам силы и надежды на преодоление вызовов сегодняшнего времени", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияРеспублика АдыгеяДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Социальные выплаты
 
 
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