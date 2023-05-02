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В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины - РИА Новости, 02.05.2023
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11:12 02.05.2023 (обновлено: 12:02 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vyborg-1869090824.html
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины - РИА Новости, 02.05.2023
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины
Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:12
2023-05-02T12:02
происшествия
выборг
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и апреле, сообщает региональное СУСК РФ. "1 мая 2023 года за гаражами в районе улице Путейской в городе Выборге Ленинградской области в трех пакетах обнаружены отчлененные части тела, предположительно мужчины", - говорится в сообщении. По этому факту проводится доследственаая проверка. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая. Как отмечает ведомство, процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования и доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по статье "убийство" после обнаружения в Выборге 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом фрагмента тела. Также 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора в Выборге была обнаружена нога, предположительно мужчины, завернутая в черный полиэтиленовый пакет. Следственные органы просят граждан сообщить информацию о безвестном исчезновении мужчины из любого региона РФ.
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происшествия, выборг, ленинградская область
Происшествия, Выборг, Ленинградская область
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины

В Выборге следователи обнаружили новые отчлененные останки тела, проводится проверка

© Фото : СУСК РФ Ленинградской областиЗа гаражами в районе ул. Путейской в Выборге в пакетах обнаружены отчлененные части тела предположительно мужчины
За гаражами в районе ул. Путейской в Выборге в пакетах обнаружены отчлененные части тела предположительно мужчины - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : СУСК РФ Ленинградской области
За гаражами в районе ул. Путейской в Выборге в пакетах обнаружены отчлененные части тела предположительно мужчины
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и апреле, сообщает региональное СУСК РФ.
"1 мая 2023 года за гаражами в районе улице Путейской в городе Выборге Ленинградской области в трех пакетах обнаружены отчлененные части тела, предположительно мужчины", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственаая проверка. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая.
Как отмечает ведомство, процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования и доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по статье "убийство" после обнаружения в Выборге 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом фрагмента тела. Также 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора в Выборге была обнаружена нога, предположительно мужчины, завернутая в черный полиэтиленовый пакет.
Следственные органы просят граждан сообщить информацию о безвестном исчезновении мужчины из любого региона РФ.
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