https://ria.ru/20230502/vyborg-1869090824.html
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины - РИА Новости, 02.05.2023
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины
Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:12
2023-05-02T11:12
2023-05-02T12:02
происшествия
выборг
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и апреле, сообщает региональное СУСК РФ. "1 мая 2023 года за гаражами в районе улице Путейской в городе Выборге Ленинградской области в трех пакетах обнаружены отчлененные части тела, предположительно мужчины", - говорится в сообщении. По этому факту проводится доследственаая проверка. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая. Как отмечает ведомство, процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования и доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по статье "убийство" после обнаружения в Выборге 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом фрагмента тела. Также 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора в Выборге была обнаружена нога, предположительно мужчины, завернутая в черный полиэтиленовый пакет. Следственные органы просят граждан сообщить информацию о безвестном исчезновении мужчины из любого региона РФ.
https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html
выборг
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, выборг, ленинградская область
Происшествия, Выборг, Ленинградская область
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины
В Выборге следователи обнаружили новые отчлененные останки тела, проводится проверка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости.
Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и апреле, сообщает
региональное СУСК РФ.
"1 мая 2023 года за гаражами в районе улице Путейской в городе Выборге Ленинградской области в трех пакетах обнаружены отчлененные части тела, предположительно мужчины", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственаая проверка. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая.
Как отмечает ведомство, процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования и доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по статье "убийство" после обнаружения в Выборге 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом фрагмента тела. Также 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора в Выборге была обнаружена нога, предположительно мужчины, завернутая в черный полиэтиленовый пакет.
Следственные органы просят граждан сообщить информацию о безвестном исчезновении мужчины из любого региона РФ.
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