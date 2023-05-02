https://ria.ru/20230502/vyborg-1869090824.html

В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины

В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины - РИА Новости, 02.05.2023

В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины

Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:12

2023-05-02T11:12

2023-05-02T12:02

происшествия

выборг

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Части тела обнаружены за гаражами в городе Выборге Ленинградской области; возможно, они принадлежат тому же мужчине, останки которого находили в феврале и апреле, сообщает региональное СУСК РФ. "1 мая 2023 года за гаражами в районе улице Путейской в городе Выборге Ленинградской области в трех пакетах обнаружены отчлененные части тела, предположительно мужчины", - говорится в сообщении. По этому факту проводится доследственаая проверка. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая. Как отмечает ведомство, процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования и доследственной проверки, а также с учетом результатов расследования уголовного дела по статье "убийство" после обнаружения в Выборге 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом фрагмента тела. Также 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора в Выборге была обнаружена нога, предположительно мужчины, завернутая в черный полиэтиленовый пакет. Следственные органы просят граждан сообщить информацию о безвестном исчезновении мужчины из любого региона РФ.

https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html

выборг

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, выборг, ленинградская область