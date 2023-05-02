Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 02.05.2023 (обновлено: 14:42 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/vsu-1869123746.html
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2023
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек
Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:54
2023-05-02T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии.Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что оказание военной помощи Украине только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО стали прямыми участниками конфликта — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ.
https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html
https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868025691.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек

Министр обороны России Шойгу: ВСУ потеряли в боях более 15 тысяч военнослужащих в апреле

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии.
«
"Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", — сказал глава оборонного ведомства.
Макет тактической ракеты Х-35УЭ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ
Вчера, 13:16
Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.
«
"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз. В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", — отметил глава Минобороны.
Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что оказание военной помощи Украине только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО стали прямыми участниками конфликта — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Киев скрывает реальные потери в Артемовске, заявил эксперт
27 апреля, 08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала