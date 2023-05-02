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Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2023
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек
Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:54
2023-05-02T12:54
2023-05-02T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии.Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что оказание военной помощи Украине только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО стали прямыми участниками конфликта — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ.
https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек
Министр обороны России Шойгу: ВСУ потеряли в боях более 15 тысяч военнослужащих в апреле
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании
с командованием армии.
«
"Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", — сказал глава оборонного ведомства.
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Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.
«
"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз. В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", — отметил глава Минобороны.
Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что оказание военной помощи Украине только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО стали прямыми участниками конфликта — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ.
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