https://ria.ru/20230502/vsu-1869123746.html

Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек

Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2023

Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек

Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:54

2023-05-02T12:54

2023-05-02T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием армии.Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.Москва неоднократно предупреждала западные страны, что оказание военной помощи Украине только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО стали прямыми участниками конфликта — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ.

https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html

https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868025691.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр