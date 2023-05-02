https://ria.ru/20230502/voyna-1869176718.html

Далай-лама рассказал, как человечеству прекратить все войны

Далай-лама рассказал, как человечеству прекратить все войны - РИА Новости, 02.05.2023

Далай-лама рассказал, как человечеству прекратить все войны

Земля может и должна стать мирной планетой без войн и армий, а помогут этому объединенные научные достижения Востока и Запада в области исследования сознания,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:04

2023-05-02T15:04

2023-05-02T15:10

религия

индия

россия

земля

александр каплан

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

мгу имени м. в. ломоносова

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 2 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Земля может и должна стать мирной планетой без войн и армий, а помогут этому объединенные научные достижения Востока и Запада в области исследования сознания, понимание взаимозависимости всех живых существ и обучение методам "умиротворения ума", считает Далай-лама. "До того, как наступит глобальное потепление, угрожающее уничтожить нашу планету и ее обитателей, мы должны достичь мира на Земле. Для этого людям необходимо развивать любовь и сострадание, осваивать методы умиротворения ума. Земля без войн, без армий - планета должна стать мирной", - сказал Далай-лама РИА Новости на первой международной конференции "Сознание животных" в индийском городе Дхарамсала. Забота обо всех существахПо его словам, конечной целью таких встреч выдающихся представителей современной и буддийской науки из России, Индии и еще десятка стран мира должна стать забота обо всех живых существах на планете и избавление их от страданий. А достигается это, уверен буддийский духовный лидер, не только при помощи религии, науки и медицины, но и благодаря соответствующему светскому образованию и воспитанию. "Можно учить и детей и взрослых достигать положительных состояний сознания – любви и сострадания, и справляться с отрицательными, такими как гнев, зависть, страстная привязанность", - пояснил Далай-лама. Он уже много лет призывает всех людей к гигиене эмоций и говорит, что в некоторых школах Индии проводят даже "уроки счастья". Вопросам сознания посвящены многие труды буддийских учителей древнеиндийского монастыря-университета Наланды, духовными преемниками которого стали последователи тибетского буддизма. "Мы, буддисты, в течение многих веков изучали сознание и занимались практиками медитации, чтобы найти способ проявить более тонкие уровни сознания (приближающие к просветлению). Даже телесное здоровье зависит от сознания, поскольку одни его состояния приносят умиротворение, а другие - беспокойство и физические болезни. В традиции Наланды различаются отрицательные и положительные аспекты ума (сознания). Необходимо изучать, что служит причиной гнева и страха или же любви и сострадания, чтобы успешнее устранять первые и развивать вторые", - отметил Далай-лама. По его словам, это особенно важно в наше время, когда на земле проживает уже восемь миллиардов людей. Жители разных уголков планеты должны быть осведомлены о мировоззрении друг друга, поскольку "все живые существа на планете взаимозависимы, а поведение обусловлено причинно-следственными связями". Конференция "Сознание животных"Первая международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии. Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

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индия, россия, земля, александр каплан, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, мгу имени м. в. ломоносова, татьяна черниговская