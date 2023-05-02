https://ria.ru/20230502/viza-1869124604.html

В США потребовали проверить американскую визу принца Гарри

В США потребовали проверить американскую визу принца Гарри - РИА Новости, 02.05.2023

В США потребовали проверить американскую визу принца Гарри

Американский аналитический центр Heritage Foundation через суд требует получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:56

2023-05-02T12:56

2023-05-02T12:57

в мире

сша

принц гарри

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Американский аналитический центр Heritage Foundation через суд требует получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении запрещенных наркотиков, копия обращения в суд опубликована в официальном аккаунте организации в Twitter. Ответчиком по иску указано министерство внутренней безопасности США. "Ставится вопрос, верно ли в министерстве внутренней безопасности оценили герцога Сассекского в свете того факта, что он публично признался в основных элементах ряда преступлений, связанных с наркотиками, как в США, так и за рубежом. Закон Соединенных Штатов обычно запрещает въезд такого лица в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении, поданном в суд. Кроме того, организация требует пересмотреть разрешение принцу Гарри находиться на территории США. В заявлении Heritage Foundation утверждается, что существует "огромный общественный интерес" в том, чтобы узнать, как принц Гарри ответил на этот вопрос, с учетом того, что в своей книге "Запасной" он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. Любой претендент на получение визы для проживания и работы в США должен ответить на вопрос об употреблении наркотиков в прошлом, поставив галочку напротив граф "да" или "нет". Тем, кто признается в злоупотреблении незаконными наркотиками, отказывают во въезде в страну. При этом, в соответствии с миграционным законодательством США, заявитель, который признался в употреблении наркотиков, все же имеет право на получение разрешения на въезд в страну, если он находится в длительной ремиссии. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули страну после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными. В настоящее время пара проживает в США.

https://ria.ru/20230312/garri-1857284000.html

https://ria.ru/20230109/garri-1843719974.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, принц гарри, великобритания