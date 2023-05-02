https://ria.ru/20230502/ukraina-1869294233.html

В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины

В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины - РИА Новости, 02.05.2023

В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины

Администрация президента США Джо Байдена приветствует ответ, который спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти дал журналисту РИА Новости на... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:55

2023-05-02T23:55

2023-05-02T23:55

в мире

украина

кевин маккарти

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карин жан-пьер

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена приветствует ответ, который спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти дал журналисту РИА Новости на вопрос о поддержке Украины, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В понедельник во время своего визита в Израиль, Маккарти заявил на вопрос РИА Новости, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Украины, включая предоставление военной помощи. "Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине... Мы будем продолжать поддержку", - сказал Маккарти в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости, возможно ли изменение политики США в области поставок вооружений Украине. Жан-Пьер отметила, что в американской администрации также считают важным продолжать поддерживать Киев. Маккарти, избранный в январе 2023 года спикером палаты представителей конгресса США, в ноябре прошлого года заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердых оснований финансовой помощи Украине. В своей речи сразу же после избрания республиканец заявил, что намерен остановить "расточительные" траты США и рост госдолга страны. Среди прочего он заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230502/pomosch-1869280688.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868626043.html

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в мире, украина, кевин маккарти, сша, карин жан-пьер, джо байден, нато