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В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины - РИА Новости, 02.05.2023
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23:55 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869294233.html
В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины
В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины - РИА Новости, 02.05.2023
В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины
Администрация президента США Джо Байдена приветствует ответ, который спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти дал журналисту РИА Новости на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:55
2023-05-02T23:55
в мире
украина
кевин маккарти
сша
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена приветствует ответ, который спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти дал журналисту РИА Новости на вопрос о поддержке Украины, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В понедельник во время своего визита в Израиль, Маккарти заявил на вопрос РИА Новости, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Украины, включая предоставление военной помощи. "Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине... Мы будем продолжать поддержку", - сказал Маккарти в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости, возможно ли изменение политики США в области поставок вооружений Украине. Жан-Пьер отметила, что в американской администрации также считают важным продолжать поддерживать Киев. Маккарти, избранный в январе 2023 года спикером палаты представителей конгресса США, в ноябре прошлого года заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердых оснований финансовой помощи Украине. В своей речи сразу же после избрания республиканец заявил, что намерен остановить "расточительные" траты США и рост госдолга страны. Среди прочего он заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230502/pomosch-1869280688.html
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868626043.html
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в мире, украина, кевин маккарти, сша, карин жан-пьер, джо байден, нато
В мире, Украина, Кевин Маккарти, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, НАТО
В Беломе доме поприветствовали заявление Маккарти о поддержке Украины

Белый дом поприветствовал слова спикера палаты представителей Маккарти о поддержке Украины

© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена приветствует ответ, который спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти дал журналисту РИА Новости на вопрос о поддержке Украины, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В понедельник во время своего визита в Израиль, Маккарти заявил на вопрос РИА Новости, что Вашингтон продолжит всеобъемлющую поддержку Украины, включая предоставление военной помощи. "Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине... Мы будем продолжать поддержку", - сказал Маккарти в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос РИА Новости, возможно ли изменение политики США в области поставок вооружений Украине.
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Жан-Пьер отметила, что в американской администрации также считают важным продолжать поддерживать Киев.
«
"Мы рады слышать, что спикер Маккарти соглашается с жизненной необходимостью продолжения поддержки Украины", - сообщила она журналистам на брифинге.
Маккарти, избранный в январе 2023 года спикером палаты представителей конгресса США, в ноябре прошлого года заверял, что республиканцы в обновленном составе палаты не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердых оснований финансовой помощи Украине. В своей речи сразу же после избрания республиканец заявил, что намерен остановить "расточительные" траты США и рост госдолга страны. Среди прочего он заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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