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В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе" - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 02.05.2023 (обновлено: 15:22 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869176143.html
В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе"
В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе" - РИА Новости, 02.05.2023
В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе"
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что вместе с партнерами НАТО после вступления в Североатлантический сможет "защитить... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:03
2023-05-02T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что вместе с партнерами НАТО после вступления в Североатлантический сможет "защитить другие регионы мира", сообщает сайт ведомства во вторник. По убеждению Ермака, решение о вступлении Украины в НАТО является лучшим способом завершить конфликт в стране и "гарантировать мир в Европе". Он отметил, что "в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира", приводит слова Ермака пресс-служба на сайте офиса. Он подчеркнул, что Украина ожидает от Вильнюсского саммита НАТО этим летом не очередного повторения утверждения об "открытых дверях" в альянс, надеется на "мощный сигнал относительно евроатлантического будущего Украины". Ермак напомнил, что киевская группа, действующая совместно с бывшим генсекретарем НАТО Андерс Фога Расмуссеном разработала документ "Киевский договор по безопасности" (Kyiv Security Compact), который предлагает "гарантии безопасности для Украины и для членства Альянса". Офис Зеленского опубликовал 13 сентября проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Как заявлял ранее Зеленский, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО". В конце сентября 2022 года он заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868822115.html
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в мире, украина, нато, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Андрей Ермак, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе"

Глава офиса Зеленского Ермак утверждает, что Украина в составе НАТО защитит страны Европы

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что вместе с партнерами НАТО после вступления в Североатлантический сможет "защитить другие регионы мира", сообщает сайт ведомства во вторник.
По убеждению Ермака, решение о вступлении Украины в НАТО является лучшим способом завершить конфликт в стране и "гарантировать мир в Европе". Он отметил, что "в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира", приводит слова Ермака пресс-служба на сайте офиса.
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Он подчеркнул, что Украина ожидает от Вильнюсского саммита НАТО этим летом не очередного повторения утверждения об "открытых дверях" в альянс, надеется на "мощный сигнал относительно евроатлантического будущего Украины". Ермак напомнил, что киевская группа, действующая совместно с бывшим генсекретарем НАТО Андерс Фога Расмуссеном разработала документ "Киевский договор по безопасности" (Kyiv Security Compact), который предлагает "гарантии безопасности для Украины и для членства Альянса". Офис Зеленского опубликовал 13 сентября проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.
Как заявлял ранее Зеленский, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО".
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В конце сентября 2022 года он заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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