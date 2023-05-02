https://ria.ru/20230502/ukraina-1869176143.html

В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе"

В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе" - РИА Новости, 02.05.2023

В Киеве утверждают, что Украина в составе НАТО "гарантирует мир в Европе"

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что вместе с партнерами НАТО после вступления в Североатлантический сможет "защитить... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:03

2023-05-02T15:03

2023-05-02T15:22

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что вместе с партнерами НАТО после вступления в Североатлантический сможет "защитить другие регионы мира", сообщает сайт ведомства во вторник. По убеждению Ермака, решение о вступлении Украины в НАТО является лучшим способом завершить конфликт в стране и "гарантировать мир в Европе". Он отметил, что "в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира", приводит слова Ермака пресс-служба на сайте офиса. Он подчеркнул, что Украина ожидает от Вильнюсского саммита НАТО этим летом не очередного повторения утверждения об "открытых дверях" в альянс, надеется на "мощный сигнал относительно евроатлантического будущего Украины". Ермак напомнил, что киевская группа, действующая совместно с бывшим генсекретарем НАТО Андерс Фога Расмуссеном разработала документ "Киевский договор по безопасности" (Kyiv Security Compact), который предлагает "гарантии безопасности для Украины и для членства Альянса". Офис Зеленского опубликовал 13 сентября проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Как заявлял ранее Зеленский, от саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретных шагов и понимания, "что Украина будет в НАТО". В конце сентября 2022 года он заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869059776.html

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868822115.html

https://ria.ru/20230425/razdel-1867553322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, андрей ермак, ситуация в днр и лнр