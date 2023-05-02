https://ria.ru/20230502/ukraina-1869085873.html
Почти четверть украинцев оказались за чертой бедности, заявил экс-премьер
Почти четверть украинцев оказались за чертой бедности, заявил экс-премьер - РИА Новости, 02.05.2023
Почти четверть украинцев оказались за чертой бедности, заявил экс-премьер
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил во вторник, что почти каждый четвертый житель страны оказался за чертой бедности, больше всего обеднели жители... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:01
2023-05-02T11:01
2023-05-02T11:01
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил во вторник, что почти каждый четвертый житель страны оказался за чертой бедности, больше всего обеднели жители сельской местности. "Почти каждый четвертый житель Украины оказался за чертой бедности. Уровень бедности на Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% - за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек", - написал Азаров в соцсетях.Он отмечает, что большой разрыв уровня бедности наблюдается между городами и деревнями, однако наиболее ощутимы последствия обнищания именно в сельской местности. Азаров подчеркнул, что в стране "резко подорожали еда, топливо и услуги - некоторые из них на 50%". По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, а исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта". "Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Вот к чему привел отказ от Минских соглашений", - резюмировал Азаров. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230418/ukraina-1865991788.html
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Почти четверть украинцев оказались за чертой бедности, заявил экс-премьер
Экс-премьер Азаров: почти каждый четвертый житель Украины находится за чертой бедности
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил во вторник, что почти каждый четвертый житель страны оказался за чертой бедности, больше всего обеднели жители сельской местности.
"Почти каждый четвертый житель Украины оказался за чертой бедности. Уровень бедности на Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% - за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек", - написал Азаров в соцсетях.
Азаров предупредил о риске для Украины стать беднейшей страной мира
Он отмечает, что большой разрыв уровня бедности наблюдается между городами и деревнями, однако наиболее ощутимы последствия обнищания именно в сельской местности. Азаров подчеркнул, что в стране "резко подорожали еда, топливо и услуги - некоторые из них на 50%". По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ
), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, а исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта".
"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Вот к чему привел отказ от Минских соглашений", - резюмировал Азаров.
Министр финансов Украины Сергей Марченко
заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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