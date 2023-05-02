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Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter - РИА Новости, 02.05.2023
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18:34 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/twitter-1869242353.html
Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter
Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter - РИА Новости, 02.05.2023
Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после снятия ограничений с его записи про Польшу в англоязычном аккаунте в Twitter заявил, что американскому бизнесмену и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:34
2023-05-02T18:34
в мире
технологии
сша
киев
дмитрий медведев
илон маск
дональд трамп
twitter
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после снятия ограничений с его записи про Польшу в англоязычном аккаунте в Twitter заявил, что американскому бизнесмену и владельцу Twitter Илону Маску все же удалось что-то изменить в социальной сети, о чем свидетельствует признание важности интереса общественности. В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и выразил непонимание таким решением с учетом имеющихся в соцсети призывов уничтожить Россию. Отвечая на вопрос РИА Новости, Медведев заявил, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев. Однако во вторник ограничения с записи были сняты. Как пояснила соцсеть, сотрудники Twitter решили не закрывать к доступ к твиту, поскольку "он может представлять собой предмет общественного интереса". В свою очередь в секретариате Медведева выразили удовлетворение снятием ограничения. "Справедливость торжествует", - сказал РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.
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в мире, технологии, сша, киев, дмитрий медведев, илон маск, дональд трамп, twitter
В мире, Технологии, США, Киев, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter
Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter

Медведев после снятия ограничений с поста в Twitter: Маск все же смог что-то изменить

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после снятия ограничений с его записи про Польшу в англоязычном аккаунте в Twitter заявил, что американскому бизнесмену и владельцу Twitter Илону Маску все же удалось что-то изменить в социальной сети, о чем свидетельствует признание важности интереса общественности.
«
"Илон все же сумел изменить что-то в Twitter. Об этом свидетельствует признание интереса общественности к предыдущему посту", - написал Медведев в публикации в социальной сети.
В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и выразил непонимание таким решением с учетом имеющихся в соцсети призывов уничтожить Россию. Отвечая на вопрос РИА Новости, Медведев заявил, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев.
Однако во вторник ограничения с записи были сняты. Как пояснила соцсеть, сотрудники Twitter решили не закрывать к доступ к твиту, поскольку "он может представлять собой предмет общественного интереса".
В свою очередь в секретариате Медведева выразили удовлетворение снятием ограничения.
"Справедливость торжествует", - сказал РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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В миреТехнологииСШАКиевДмитрий МедведевИлон МаскДональд ТрампTwitter
 
 
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