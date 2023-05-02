https://ria.ru/20230502/twitter-1869242353.html

Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter

Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter - РИА Новости, 02.05.2023

Медведев отреагировал на разблокировку своего поста в Twitter

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после снятия ограничений с его записи про Польшу в англоязычном аккаунте в Twitter заявил, что американскому бизнесмену и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:34

2023-05-02T18:34

2023-05-02T18:34

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после снятия ограничений с его записи про Польшу в англоязычном аккаунте в Twitter заявил, что американскому бизнесмену и владельцу Twitter Илону Маску все же удалось что-то изменить в социальной сети, о чем свидетельствует признание важности интереса общественности. В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и выразил непонимание таким решением с учетом имеющихся в соцсети призывов уничтожить Россию. Отвечая на вопрос РИА Новости, Медведев заявил, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев. Однако во вторник ограничения с записи были сняты. Как пояснила соцсеть, сотрудники Twitter решили не закрывать к доступ к твиту, поскольку "он может представлять собой предмет общественного интереса". В свою очередь в секретариате Медведева выразили удовлетворение снятием ограничения. "Справедливость торжествует", - сказал РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.

https://ria.ru/20230501/twitter-1868942129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, киев, дмитрий медведев, илон маск, дональд трамп, twitter