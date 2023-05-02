Twitter снял ограничения с поста Медведева
С записи Медведева в англоязычном аккаунте Twitter сняли ограничения
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняты ограничения.
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"Этот твит нарушает Правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - говорится в сообщении соцсети.
В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и переопубликовал сообщение в российском аккаунте. При этом он выразил непонимание, почему показ его записи про Польшу в Twitter ограничен, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.
Комментируя РИА Новости ситуацию с ограничением аккаунта, Медведев заявил РИА Новости, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев, но главное сейчас не это, а добиться разгрома врагов России и вернуть наши земли. Что касается самой Twitter, то, по словам собеседника агентства, она действует в интересах американского истеблишмента, "мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", но сейчас можно обойтись и без этой соцсети.