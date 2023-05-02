https://ria.ru/20230502/twitter-1869214414.html

Twitter снял ограничения с поста Медведева

Twitter снял ограничения с поста Медведева - РИА Новости, 02.05.2023

Twitter снял ограничения с поста Медведева

С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняты ограничения. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:18

2023-05-02T17:18

2023-05-02T17:23

twitter

дмитрий медведев

россия

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сша

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняты ограничения.В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и переопубликовал сообщение в российском аккаунте. При этом он выразил непонимание, почему показ его записи про Польшу в Twitter ограничен, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.Комментируя РИА Новости ситуацию с ограничением аккаунта, Медведев заявил РИА Новости, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев, но главное сейчас не это, а добиться разгрома врагов России и вернуть наши земли. Что касается самой Twitter, то, по словам собеседника агентства, она действует в интересах американского истеблишмента, "мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", но сейчас можно обойтись и без этой соцсети.

https://ria.ru/20230501/twitter-1868942129.html

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сша

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Наталья Макарова

twitter, дмитрий медведев, россия, общество, в мире, технологии, сша, киев, дональд трамп