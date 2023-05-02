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Twitter снял ограничения с поста Медведева - РИА Новости, 02.05.2023
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17:18 02.05.2023 (обновлено: 17:23 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/twitter-1869214414.html
Twitter снял ограничения с поста Медведева
Twitter снял ограничения с поста Медведева - РИА Новости, 02.05.2023
Twitter снял ограничения с поста Медведева
С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняты ограничения. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:18
2023-05-02T17:23
twitter
дмитрий медведев
россия
общество
в мире
технологии
сша
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняты ограничения.В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и переопубликовал сообщение в российском аккаунте. При этом он выразил непонимание, почему показ его записи про Польшу в Twitter ограничен, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.Комментируя РИА Новости ситуацию с ограничением аккаунта, Медведев заявил РИА Новости, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев, но главное сейчас не это, а добиться разгрома врагов России и вернуть наши земли. Что касается самой Twitter, то, по словам собеседника агентства, она действует в интересах американского истеблишмента, "мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", но сейчас можно обойтись и без этой соцсети.
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Twitter, Дмитрий Медведев, Россия, Общество, В мире, Технологии, США, Киев, Дональд Трамп
Twitter снял ограничения с поста Медведева

С записи Медведева в англоязычном аккаунте Twitter сняли ограничения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. С записи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняты ограничения.
«
"Этот твит нарушает Правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - говорится в сообщении соцсети.
В конце апреля Медведев опубликовал запись о том, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее он сообщил, что показ данного поста был ограничен, и переопубликовал сообщение в российском аккаунте. При этом он выразил непонимание, почему показ его записи про Польшу в Twitter ограничен, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.
Комментируя РИА Новости ситуацию с ограничением аккаунта, Медведев заявил РИА Новости, что соцсеть поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом, прогнулась под США и Киев, но главное сейчас не это, а добиться разгрома врагов России и вернуть наши земли. Что касается самой Twitter, то, по словам собеседника агентства, она действует в интересах американского истеблишмента, "мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", но сейчас можно обойтись и без этой соцсети.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим
1 мая, 10:10
 
TwitterДмитрий МедведевРоссияОбществоВ миреТехнологииСШАКиевДональд Трамп
 
 
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