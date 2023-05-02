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Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции - РИА Новости, 02.05.2023
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Туризм
 
14:53 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869169374.html
Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции
Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции - РИА Новости, 02.05.2023
Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции
Туроператоры рассказали, какие отели будут снижать цены в первую очередь при падении спроса россиян на отдых в Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:53
2023-05-02T14:53
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие отели будут снижать цены в первую очередь при падении спроса россиян на отдых в Турции, сообщает АТОР. Аналитики полагают, что гостиницы скорректируют цены. Прежде всего те, которые не смогут реализовать непроданные россиянам номера на европейских рынках. Это отели категории три и четыре звезды и самые бюджетные "пятерки". Ждать существенного снижения цен на качественные пятерки не стоит, отмечают в АТОР.Туроператоры говорят, что авиаперевозки достаточно, но проблема – в значительном росте цен на путевки. Представители турецкого турбизнеса были уверены, что "россияне все равно приедут, у них нет выбора", объясняют эксперты ассоциации. Хотя в этом году, по сравнению с предыдущим, направлений для пляжного отдыха стало больше.Российский турпоток в Анталью в апреле вырос на 38,9 процента по сравнению с провальным апрелем 2022 года. Он он все еще ниже на 40,6 процента, чем в апреле допандемийного 2019 года. И что хуже, отмечают участники рынка, снижается темп сезонного роста.Так, в январе и феврале прирост турпотока по сравнению с 2019 годом превышал 90 процентов. В марте – уже только на 18 процентов, а в апреле гостей из РФ стало меньше на 40 процентов по сравнению с допандемийным показателем.
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новости - туризм, анталья (провинция), турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, россия
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Россия
Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции

АТОР: эксперты считают, что турецкие отели могут снизить цены на фоне сокращения спроса

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие отели будут снижать цены в первую очередь при падении спроса россиян на отдых в Турции, сообщает АТОР.
Аналитики полагают, что гостиницы скорректируют цены. Прежде всего те, которые не смогут реализовать непроданные россиянам номера на европейских рынках. Это отели категории три и четыре звезды и самые бюджетные "пятерки". Ждать существенного снижения цен на качественные пятерки не стоит, отмечают в АТОР.
Туроператоры говорят, что авиаперевозки достаточно, но проблема – в значительном росте цен на путевки. Представители турецкого турбизнеса были уверены, что "россияне все равно приедут, у них нет выбора", объясняют эксперты ассоциации. Хотя в этом году, по сравнению с предыдущим, направлений для пляжного отдыха стало больше.
Российский турпоток в Анталью в апреле вырос на 38,9 процента по сравнению с провальным апрелем 2022 года. Он он все еще ниже на 40,6 процента, чем в апреле допандемийного 2019 года. И что хуже, отмечают участники рынка, снижается темп сезонного роста.
Так, в январе и феврале прирост турпотока по сравнению с 2019 годом превышал 90 процентов. В марте – уже только на 18 процентов, а в апреле гостей из РФ стало меньше на 40 процентов по сравнению с допандемийным показателем.
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииРоссия
 
 
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