https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869169374.html

Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции

Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции - РИА Новости, 02.05.2023

Эксперты рассказали, ждать ли снижения цен на отдых в Турции

Туроператоры рассказали, какие отели будут снижать цены в первую очередь при падении спроса россиян на отдых в Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:53

2023-05-02T14:53

2023-05-02T14:53

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110898_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2efcebea24f98a4e1f4e53d64a6b1277.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие отели будут снижать цены в первую очередь при падении спроса россиян на отдых в Турции, сообщает АТОР. Аналитики полагают, что гостиницы скорректируют цены. Прежде всего те, которые не смогут реализовать непроданные россиянам номера на европейских рынках. Это отели категории три и четыре звезды и самые бюджетные "пятерки". Ждать существенного снижения цен на качественные пятерки не стоит, отмечают в АТОР.Туроператоры говорят, что авиаперевозки достаточно, но проблема – в значительном росте цен на путевки. Представители турецкого турбизнеса были уверены, что "россияне все равно приедут, у них нет выбора", объясняют эксперты ассоциации. Хотя в этом году, по сравнению с предыдущим, направлений для пляжного отдыха стало больше.Российский турпоток в Анталью в апреле вырос на 38,9 процента по сравнению с провальным апрелем 2022 года. Он он все еще ниже на 40,6 процента, чем в апреле допандемийного 2019 года. И что хуже, отмечают участники рынка, снижается темп сезонного роста.Так, в январе и феврале прирост турпотока по сравнению с 2019 годом превышал 90 процентов. В марте – уже только на 18 процентов, а в апреле гостей из РФ стало меньше на 40 процентов по сравнению с допандемийным показателем.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1867610649.html

анталья (провинция)

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, анталья (провинция), турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, россия