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Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
15:40 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/tseny-1868492422.html
Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян
Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян - РИА Новости, 28.04.2023
Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян
Отели Турции в связи с низким спросом на российском рынке начали снижать цены и предлагать скидки на размещение, в среднем падение стоимости составляет порядка... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:40
2023-04-28T15:40
туризм
новости - туризм
турция
россия
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отели Турции в связи с низким спросом на российском рынке начали снижать цены и предлагать скидки на размещение, в среднем падение стоимости составляет порядка 20-30%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Мкртчян отметил, что в среднем цены упали не менее, чем на 30%. "То, что раньше стоило 150 тысяч рублей на двоих, можно купить уже за 100 тысяч. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Но я думаю, что снижение продолжится", - подчеркнул эксперт. По данным входящей в РСТ сети турагентств "Магазин горящих путевок", средняя цена на направлении на двоих снизилась за последние две недели на 20% - со 167 тысяч рублей до 130 тысяч, еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек – 210 тысяч рублей вместо 275 тысяч. Снижение цен, как отмечают в "Магазине горящих путевок", заметно оживило продажи. Если последние три месяца Турция продавалась почти на равных с Россией, то сейчас Турция начала вырываться вперед - соотношение составляет уже 34% против 27%. Мкртчян уточнил, что на рост продаж влияет не только снижение цен на турецком направлении, но и сезонность. "В это время Турция традиционно начинает теснить Египет, Арабские Эмираты, Таиланд. Если бы цены были снижены раньше, ее доля была бы сейчас гораздо выше", - сказал эксперт РСТ. Кроме того, по его словам, спрос на турецкие отели был бы еще выше, если бы не аномально холодная весна. Средиземное море пока не прогрелось до привычных для этого времени года температур.
https://ria.ru/20230427/sochi-1867824458.html
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новости - туризм, турция, россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса со стороны россиян

РСТ: отели Турции начали снижать цены и предлагать скидки из-за низкого спроса у россиян

© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Pixabay / Oleg Mityukhin
Пляж в городе Аланья, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Отели Турции в связи с низким спросом на российском рынке начали снижать цены и предлагать скидки на размещение, в среднем падение стоимости составляет порядка 20-30%, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
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"В середине мая неделя отдыха в отеле пять звезд с питанием по системе all inclusive обойдется на двоих от 70-90 тысяч рублей в зависимости от курорта. Летом это будет примерно на 30-40% дороже, но это заметно ниже цен, предлагавшихся еще в феврале-марте. Российский турбизнес ожидал снижения цен в Турции после майских праздников, но низкий спрос вынудил отельеров принимать срочные меры", - сказал эксперт РСТ, директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, слова которого привели в сообщении.
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Мкртчян отметил, что в среднем цены упали не менее, чем на 30%. "То, что раньше стоило 150 тысяч рублей на двоих, можно купить уже за 100 тысяч. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Но я думаю, что снижение продолжится", - подчеркнул эксперт.
По данным входящей в РСТ сети турагентств "Магазин горящих путевок", средняя цена на направлении на двоих снизилась за последние две недели на 20% - со 167 тысяч рублей до 130 тысяч, еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек – 210 тысяч рублей вместо 275 тысяч. Снижение цен, как отмечают в "Магазине горящих путевок", заметно оживило продажи. Если последние три месяца Турция продавалась почти на равных с Россией, то сейчас Турция начала вырываться вперед - соотношение составляет уже 34% против 27%.
Мкртчян уточнил, что на рост продаж влияет не только снижение цен на турецком направлении, но и сезонность. "В это время Турция традиционно начинает теснить Египет, Арабские Эмираты, Таиланд. Если бы цены были снижены раньше, ее доля была бы сейчас гораздо выше", - сказал эксперт РСТ.
Кроме того, по его словам, спрос на турецкие отели был бы еще выше, если бы не аномально холодная весна. Средиземное море пока не прогрелось до привычных для этого времени года температур.
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