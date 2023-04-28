В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке
АТОР: впервые за три года в Турцию на майские праздники можно улететь по горящей путевке
© Depositphotos.com / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
© Depositphotos.com / slava296
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".
Турция в этот сезон — направление номер один в сегменте выездного туризма. Несмотря на повышение цен, она лидирует. И впервые за три года в преддверии каникул есть спецпредложения, отметила эксперт.
Турция в этот сезон — направление номер один в сегменте выездного туризма. Несмотря на повышение цен, она лидирует. И впервые за три года в преддверии каникул есть спецпредложения, отметила эксперт.
Правда, горящие путевки предлагают не в самый популярный регион — Анталью, а на курорты Мраморного и Эгейского морей. Туры туда до этого были дорогими и плохо продавались.
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"Когда стало понятно, что динамика продаж не догоняет те темпы, которые были запланированы туроператорами, пришлось снижать цены", — пояснила Ломидзе.
На других направлениях спецпредложений ждать не стоит, говорит эксперт. Лидером спроса на длинные выходные мая стали курорты РФ.