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В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
03:20 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868137292.html
В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке
В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке - РИА Новости, 28.04.2023
В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке
Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T03:20
2023-04-28T03:20
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
эгейское море
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".Турция в этот сезон — направление номер один в сегменте выездного туризма. Несмотря на повышение цен, она лидирует. И впервые за три года в преддверии каникул есть спецпредложения, отметила эксперт. Правда, горящие путевки предлагают не в самый популярный регион — Анталью, а на курорты Мраморного и Эгейского морей. Туры туда до этого были дорогими и плохо продавались. На других направлениях спецпредложений ждать не стоит, говорит эксперт. Лидером спроса на длинные выходные мая стали курорты РФ.
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туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), эгейское море, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Эгейское море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе
В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке

АТОР: впервые за три года в Турцию на майские праздники можно улететь по горящей путевке

© Depositphotos.com / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Depositphotos.com / slava296
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".

Турция в этот сезон — направление номер один в сегменте выездного туризма. Несмотря на повышение цен, она лидирует. И впервые за три года в преддверии каникул есть спецпредложения, отметила эксперт.
Правда, горящие путевки предлагают не в самый популярный регион — Анталью, а на курорты Мраморного и Эгейского морей. Туры туда до этого были дорогими и плохо продавались.
«

"Когда стало понятно, что динамика продаж не догоняет те темпы, которые были запланированы туроператорами, пришлось снижать цены", — пояснила Ломидзе.

На других направлениях спецпредложений ждать не стоит, говорит эксперт. Лидером спроса на длинные выходные мая стали курорты РФ.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)Эгейское мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя Ломидзе
 
 
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