https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868137292.html

В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке

В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке - РИА Новости, 28.04.2023

В Турцию на майские каникулы стало возможно улететь по горящей путевке

Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T03:20

2023-04-28T03:20

2023-04-28T03:20

туризм

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

эгейское море

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".Турция в этот сезон — направление номер один в сегменте выездного туризма. Несмотря на повышение цен, она лидирует. И впервые за три года в преддверии каникул есть спецпредложения, отметила эксперт. Правда, горящие путевки предлагают не в самый популярный регион — Анталью, а на курорты Мраморного и Эгейского морей. Туры туда до этого были дорогими и плохо продавались. На других направлениях спецпредложений ждать не стоит, говорит эксперт. Лидером спроса на длинные выходные мая стали курорты РФ.

https://ria.ru/20230427/turtsii-1868108172.html

турция

анталья (провинция)

эгейское море

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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