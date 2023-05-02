https://ria.ru/20230502/teatr-1868587308.html
В Мариинке отметят десятилетие новой сцены гала-концертом со звездами
В Мариинке отметят десятилетие новой сцены гала-концертом со звездами - РИА Новости, 02.05.2023
В Мариинке отметят десятилетие новой сцены гала-концертом со звездами
В Мариинке сегодня отметят десятилетие новой сцены гала-концертом, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:20
2023-05-02T06:20
2023-05-02T06:20
культура
новости культуры
театр
мариинский театр
хибла герзмава
ильдар абдразаков
диана вишнева
денис мацуев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Мариинке сегодня отметят десятилетие новой сцены гала-концертом, сообщает пресс-служба театра. Выступят Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева, Денис Мацуев, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Роман Бурденко, Ариунбаатар Ганбаатар, Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Владимир Шкляров, Мария Ширинкина, Константин Зверев, Рената Шакирова, Кимин Ким, Страдивари-ансамбль и Симфонический оркестр Мариинского театра.Новую сцену открыли в 2013-м в день, когда худруку театра Валерию Гергиеву исполнилось 60 лет. За прошедшее время в зале прошло более трех тысяч спектаклей и концертов. Их посетили около пяти миллионов зрителей. "Именно с этой сцены началась репертуарная судьба 76 опер и балетов: 52 спектакля были представлены на большой сцене, 24 — в камерных залах", — рассказывают в пресс-службе.В театре считают, что новое здание, в сравнении с исторической сценой, демократичнее. Оно прозрачное и просторное. Но есть и яркие акценты — кристаллы Swarovski и стены из оникса. Еще в отделке использовали гранит, мрамор и юрский известняк. Гала-концерт запланирован на 2 мая в Мариинском-2. Начало в 19:00.
https://ria.ru/20230428/kontsert-1868433893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, театр, мариинский театр, хибла герзмава, ильдар абдразаков, диана вишнева, денис мацуев, валерий гергиев
Культура, Новости культуры, Театр, Мариинский театр, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева, Денис Мацуев, Валерий Гергиев
В Мариинке отметят десятилетие новой сцены гала-концертом со звездами
В Мариинке отметят десятилетие новой сцены гала-концертом с Мацуевым и Абдразаковым
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Мариинке сегодня отметят десятилетие новой сцены гала-концертом, сообщает пресс-служба театра.
Выступят Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Диана Вишнева, Денис Мацуев, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Роман Бурденко, Ариунбаатар Ганбаатар, Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Владимир Шкляров, Мария Ширинкина, Константин Зверев, Рената Шакирова, Кимин Ким, Страдивари-ансамбль и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Новую сцену открыли в 2013-м в день, когда худруку театра Валерию Гергиеву исполнилось 60 лет. За прошедшее время в зале прошло более трех тысяч спектаклей и концертов. Их посетили около пяти миллионов зрителей.
"Именно с этой сцены началась репертуарная судьба 76 опер и балетов: 52 спектакля были представлены на большой сцене, 24 — в камерных залах", — рассказывают в пресс-службе.
В театре считают, что новое здание, в сравнении с исторической сценой, демократичнее. Оно прозрачное и просторное. Но есть и яркие акценты — кристаллы Swarovski и стены из оникса. Еще в отделке использовали гранит, мрамор и юрский известняк.
«
"Любители аммонитов и белемнитов с удовольствием находят на стенах окаменелости, которым сотни миллионов лет", — уточняется в пресс-релизе.
Гала-концерт запланирован на 2 мая в Мариинском-2. Начало в 19:00.
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