https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869286219.html

Спецоперация, 2 мая: ВС России ведут активные действия на всей линии фронта

Спецоперация, 2 мая: ВС России ведут активные действия на всей линии фронта - РИА Новости, 02.05.2023

Спецоперация, 2 мая: ВС России ведут активные действия на всей линии фронта

Вооруженные силы России ведут активные действия на всей линии фронта в зоне спецоперации, войска Украины за апрель потеряли более 15 тысяч человек, заявил во... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:13

2023-05-02T22:13

2023-05-02T22:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

дмитрий песков

олаф шольц

миг-29

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России ведут активные действия на всей линии фронта в зоне спецоперации, войска Украины за апрель потеряли более 15 тысяч человек, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что украинские войска потеряли за апрель 430 танков и других бронемашин, 277 дронов и восемь самолетов. Министр подчеркнул, что ВС РФ продолжают "ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом". Совещание Шойгу Шойгу в ходе тематического селекторного совещания Минобороны РФ подчеркнул, что российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику. Министр сообщил, что в России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработанных Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в кратчайшие сроки. Министр добавил, что КТРВ должна в кратчайшее время удвоить производство высокоточных средств поражения. Шойгу подчеркнул, что на каждые две единицы вышедшей из строя военной техники приходятся три отремонтированных. Брифинг Пескова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца, заявил в ходе брифинга, что Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, Киев уже стреляет по территории РФ. Ранее Шольц заверил, что при последующих поставках оружия Киеву Берлин будет избегать односторонних шагов, а также будет следить за тем, чтобы оружие не использовалось для атак на российскую территорию. Обстановка в миреМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с "1+1", что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщил в интервью журналу Foreign Affairs, что Украина прямо сейчас имеет возможность проведения наступательных операций. Издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников заявило, что США в среду объявят о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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