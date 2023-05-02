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Трутнев передал бойцам в зоне спецоперации транспорт и снаряжение - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869066239.html
Трутнев передал бойцам в зоне спецоперации транспорт и снаряжение
Трутнев передал бойцам в зоне спецоперации транспорт и снаряжение - РИА Новости, 02.05.2023
Трутнев передал бойцам в зоне спецоперации транспорт и снаряжение
Находящийся в зоне проведения специальной военной операции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с российскими военнослужащими и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:51
2023-05-02T09:51
специальная военная операция на украине
безопасность
дальний восток
россия
луганская народная республика
юрий трутнев
владимир жога
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Находящийся в зоне проведения специальной военной операции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с российскими военнослужащими и передал им транспортные средства и снаряжение от неравнодушных жителей и предприятий Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе полпредства. Уточняется, что Трутнев побывал в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, где встретился с командирами и военнослужащими российской армии, в том числе из регионов Дальнего Востока и Пермского края. "Трутнев передал бойцам транспортные средства, оборудование, снаряжение и вооружение от неравнодушных граждан и предприятий, работающих на Дальнем Востоке, а также автомобили от ВЭБ.РФ. В частности, в военные части поступили УАЗы, легковые автомобили, адаптированные к условиям боевых действий "Нивы", полуавтоматические винтовки отечественного производства оружейника Лобаева 308 калибра, высокоточные снайперские комплексы иностранного производства в калибре 338 и боекомплекты к ним", - говорится в сообщении. Отмечается, что своим землякам, военнослужащим из Перми, вице-премьер вручил четыре автомобиля "Нива", снайперский комплекс и полуавтоматическую винтовку. Современные снайперские комплексы и полуавтоматические винтовки применяются для решения боевых задач на дистанциях от 800 метров до 2 километров, что позволяет вести бой с меньшим риском для жизни бойца. Как отметил вице-премьер, "сохранение жизни бойцов, вставших на защиту интересов Родины, наша прямая обязанность". Также военнослужащим впервые были переданы индивидуальные носимые системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов иностранного производства и тепловизионный бинокуляр с охлаждаемой матрицей для обнаружения врага в условиях недостаточной видимости отечественной команды "Сканда Рус". Это средство позволяет вести прицельное наблюдение за живой силой противника на расстоянии 1,5 километра, обнаруживать крупные тепловизионные объекты (например, автомобили) на дистанции до 6,7 километра, благодаря чему бойцы смогут заблаговременно узнавать о надвигающейся угрозе и планах противника и принимать соответствующие меры. В сообщении также сказано, что во время поездки Трутнев посетил части ВДВ, Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги, ОБТФ "Каскад" и "Союз", побывал на разных участках фронта, в том числе в зоне активных боевых действий.
https://ria.ru/20230322/shagin-1859652303.html
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дальний восток
россия
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безопасность, дальний восток, россия, луганская народная республика, юрий трутнев, владимир жога, ульяновский автомобильный завод (уаз), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дальний Восток, Россия, Луганская Народная Республика, Юрий Трутнев, Владимир Жога, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Воздушно-десантные войска России
Трутнев передал бойцам в зоне спецоперации транспорт и снаряжение

Трутнев передал бойцам в зоне спецоперации транспорт и снаряжение от дальневосточников

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Находящийся в зоне проведения специальной военной операции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев встретился с российскими военнослужащими и передал им транспортные средства и снаряжение от неравнодушных жителей и предприятий Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе полпредства.
Уточняется, что Трутнев побывал в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, где встретился с командирами и военнослужащими российской армии, в том числе из регионов Дальнего Востока и Пермского края.
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"Трутнев передал бойцам транспортные средства, оборудование, снаряжение и вооружение от неравнодушных граждан и предприятий, работающих на Дальнем Востоке, а также автомобили от ВЭБ.РФ. В частности, в военные части поступили УАЗы, легковые автомобили, адаптированные к условиям боевых действий "Нивы", полуавтоматические винтовки отечественного производства оружейника Лобаева 308 калибра, высокоточные снайперские комплексы иностранного производства в калибре 338 и боекомплекты к ним", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своим землякам, военнослужащим из Перми, вице-премьер вручил четыре автомобиля "Нива", снайперский комплекс и полуавтоматическую винтовку. Современные снайперские комплексы и полуавтоматические винтовки применяются для решения боевых задач на дистанциях от 800 метров до 2 километров, что позволяет вести бой с меньшим риском для жизни бойца. Как отметил вице-премьер, "сохранение жизни бойцов, вставших на защиту интересов Родины, наша прямая обязанность".
Также военнослужащим впервые были переданы индивидуальные носимые системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов иностранного производства и тепловизионный бинокуляр с охлаждаемой матрицей для обнаружения врага в условиях недостаточной видимости отечественной команды "Сканда Рус". Это средство позволяет вести прицельное наблюдение за живой силой противника на расстоянии 1,5 километра, обнаруживать крупные тепловизионные объекты (например, автомобили) на дистанции до 6,7 километра, благодаря чему бойцы смогут заблаговременно узнавать о надвигающейся угрозе и планах противника и принимать соответствующие меры.
В сообщении также сказано, что во время поездки Трутнев посетил части ВДВ, Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги, ОБТФ "Каскад" и "Союз", побывал на разных участках фронта, в том числе в зоне активных боевых действий.
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