https://ria.ru/20230502/shou-1869141238.html

Стартует новый сезон шоу "Классная тема"

Стартует новый сезон шоу "Классная тема" - РИА Новости, 02.05.2023

Стартует новый сезон шоу "Классная тема"

Телеканал "Россия" и министерство просвещения Российской Федерации запустили новый сезон телешоу "Классная тема", сообщает ВГТРК. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:22

2023-05-02T13:22

2023-05-02T13:22

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Телеканал "Россия" и министерство просвещения Российской Федерации запустили новый сезон телешоу "Классная тема", сообщает ВГТРК. "Телеканал "Россия", министерство просвещения Российской Федерации при поддержке информационной компании VK запустили Всероссийский отбор участников нового сезона телешоу "Классная Тема!". Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего", - говорится в сообщении. Отмечается, что принять участие в телешоу "Классная тема!" могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны, претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. "В Год педагога и наставника мы во второй раз запускаем яркий телевизионный проект "Классная тема!". Это шоу в прошлом году стало настоящим событием. Оно предоставило возможность педагогам заявить о себе на всю страну и наглядно показать, что любой урок можно провести зрелищно и интересно", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, слова которого приводятся в релизе. Он отметил, что конкурс позволит еще раз подчеркнуть значимость и престижность профессии учитель и откроет стране новые имена талантливых педагогов. В свою очередь в пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что прием заявок на участие в новом сезоне "Классной темы" продлится до 20 июня, подать заявку на участие можно в мини-приложении телешоу "Классная тема!" в социальной сети "ВКонтакте". В министерстве также напомнили, что проект посвящен современным учителям и призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны, победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале. Федеральный проект "Классная тема!" был организован по поручению президента России Владимира Путина министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом "Россия 1" при информационной поддержке компании VK в 2022 году. Заявки на участие в первом сезоне подали 6000 педагогов из всех регионов России. В полуфинал прошли 35 педагогов, отобранных экспертной комиссией Минпросвещения России специально для телешоу "Классная тема!", а общее число просмотров и контактов по проекту превысило 17 млн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование