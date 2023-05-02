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На вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений и рост лавового купола

На вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений и рост лавового купола - РИА Новости, 02.05.2023

На вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений и рост лавового купола

На вулкане Шивелуч в Камчатском крае несколько дней наблюдается рой землетрясений и растет новый лавовый купол, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T04:12

2023-05-02T04:12

2023-05-02T05:20

шивелуч

камчатский край

российская академия наук

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. На вулкане Шивелуч в Камчатском крае несколько дней наблюдается рой землетрясений и растет новый лавовый купол, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.Одновременно с этим мощная фумарольная активность (выброс газов) появилась в районе купола Каран, который находится за пределами Молодого Шивелуча, уточняется в Telegram-канале вулканолога Дмитрия Мельникова.Там есть прогретые участки с температурой до 100 градусов. Иногда зимой над куполом наблюдалась парогазовая деятельность, но не такая мощная, как за прошедшие сутки, уточняет ученый.Также на спутниковом снимке за 1 мая наблюдается несколько мощных фумарол в районе купола Каран. Отмечается, что на обзорном снимке показан кратер, возникший после извержения 11.04.2023. В кратере растет новый лавовый купол. "Вероятно, сейсмическая активность может быть связана с внедрением магматического вещества в район купола Каран", - написал Мельников.

шивелуч

камчатский край

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шивелуч, камчатский край, российская академия наук