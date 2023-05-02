https://ria.ru/20230502/provokatsii-1869055128.html

В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников

В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников - РИА Новости, 02.05.2023

В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников

Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:42

2023-05-02T08:42

2023-05-02T08:42

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории", - заявил эксперт. Он уточнил, что военно-политическая обстановка на бывшем юго-востоке Украины характеризуется, как напряженная и имеет тенденцию к обострению. По его мнению, руководство Украины заинтересованно в сохранении очага напряженности для получение финансов от западных союзников. "В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп, и других подготовительных мероприятий для масштабных контрнаступательных действий. К концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, которые позволят вооруженных формирований Украины использовать в полной мере поставленное натовскими странами вооружения и технику. Также, с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы", - сказал Марочко. По мнению эксперта, в конце текущей, начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Киевом наступления для восстановления контроля над ранее утраченными территориями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, украина, андрей марочко