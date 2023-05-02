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В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/provokatsii-1869055128.html
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников - РИА Новости, 02.05.2023
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников
Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:42
2023-05-02T08:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории", - заявил эксперт. Он уточнил, что военно-политическая обстановка на бывшем юго-востоке Украины характеризуется, как напряженная и имеет тенденцию к обострению. По его мнению, руководство Украины заинтересованно в сохранении очага напряженности для получение финансов от западных союзников. "В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп, и других подготовительных мероприятий для масштабных контрнаступательных действий. К концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, которые позволят вооруженных формирований Украины использовать в полной мере поставленное натовскими странами вооружения и технику. Также, с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы", - сказал Марочко. По мнению эксперта, в конце текущей, начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Киевом наступления для восстановления контроля над ранее утраченными территориями.
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луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников

Эксперт Марочко: в ЛНР ожидаются провокации украинских войск в период майских праздников

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории", - заявил эксперт.
Он уточнил, что военно-политическая обстановка на бывшем юго-востоке Украины характеризуется, как напряженная и имеет тенденцию к обострению. По его мнению, руководство Украины заинтересованно в сохранении очага напряженности для получение финансов от западных союзников.
"В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп, и других подготовительных мероприятий для масштабных контрнаступательных действий. К концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, которые позволят вооруженных формирований Украины использовать в полной мере поставленное натовскими странами вооружения и технику. Также, с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы", - сказал Марочко.
По мнению эксперта, в конце текущей, начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Киевом наступления для восстановления контроля над ранее утраченными территориями.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
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