https://ria.ru/20230502/provokatsii-1869055128.html
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников - РИА Новости, 02.05.2023
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников
Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:42
2023-05-02T08:42
2023-05-02T08:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773520269_0:277:3062:1999_1920x0_80_0_0_1ca1e236254bc03940b9f1b2e74c819f.jpg
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории", - заявил эксперт. Он уточнил, что военно-политическая обстановка на бывшем юго-востоке Украины характеризуется, как напряженная и имеет тенденцию к обострению. По его мнению, руководство Украины заинтересованно в сохранении очага напряженности для получение финансов от западных союзников. "В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп, и других подготовительных мероприятий для масштабных контрнаступательных действий. К концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, которые позволят вооруженных формирований Украины использовать в полной мере поставленное натовскими странами вооружения и технику. Также, с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы", - сказал Марочко. По мнению эксперта, в конце текущей, начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Киевом наступления для восстановления контроля над ранее утраченными территориями.
https://ria.ru/20230502/vzryvy-1869054365.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773520269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_021cb8b3c25b5893f1a404464461aad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
В ЛНР ожидают провокаций Киева в период майских праздников
Эксперт Марочко: в ЛНР ожидаются провокации украинских войск в период майских праздников
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Киев может совершить ряд провокаций и попытаться вернуть потерянные территории в период майских праздников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории", - заявил эксперт.
Он уточнил, что военно-политическая обстановка на бывшем юго-востоке Украины
характеризуется, как напряженная и имеет тенденцию к обострению. По его мнению, руководство Украины заинтересованно в сохранении очага напряженности для получение финансов от западных союзников.
"В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп, и других подготовительных мероприятий для масштабных контрнаступательных действий. К концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, которые позволят вооруженных формирований Украины использовать в полной мере поставленное натовскими странами вооружения и технику. Также, с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы", - сказал Марочко.
По мнению эксперта, в конце текущей, начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Киевом наступления для восстановления контроля над ранее утраченными территориями.
В ЛНР три человека подорвались на взрывных устройствах за сутки