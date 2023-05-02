https://ria.ru/20230502/pomosch-1870295736.html

Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие

Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие - РИА Новости, 07.05.2023

Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие

Руководители администраций трех районов Карачаево-Черкесии побывали в зоне проведения специальной военной операции и передали ее участникам автомобили,... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-02T11:32

2023-05-02T11:32

2023-05-07T11:44

специальная военная операция на украине

малокарачаевский район

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

общество

надежные люди

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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Руководители администраций трех районов Карачаево-Черкесии побывали в зоне проведения специальной военной операции и передали ее участникам автомобили, продовольствие и медикаменты, сообщил глава региона Рашид Темрезов. "С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаево-Черкесии. В этот раз с бойцами из нашей республики в местах их дислокаций встретились главы администраций Ногайского, Усть-Джегутинского и Малокарачаевского районов Мурат Хапиштов, Мурат Лайпанов и Рамазан Байрамуков", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, бойцам от единого штаба Карачаево-Черкессии были переданы два внедорожника и семиместный фургон, а также груз, состоящий из продовольствия, аптечных наборов и технических оптико-электронных средств. "Груз был сформирован, исходя из запросов наших ребят-военнослужащих", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что руководители трех районов встретились с командованием и личным составом, узнали о запросах и нуждах военных из республики. "Главы районов проведут адресные встречи с семьями военнослужащих для решения вопросов, которые бойцы озвучили в ходе личных бесед", - сообщил Темрезов.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html

малокарачаевский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

малокарачаевский район, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), общество, надежные люди