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Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 02.05.2023 (обновлено: 11:44 07.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pomosch-1870295736.html
Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие
Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие - РИА Новости, 07.05.2023
Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие
Руководители администраций трех районов Карачаево-Черкесии побывали в зоне проведения специальной военной операции и передали ее участникам автомобили,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-02T11:32
2023-05-07T11:44
специальная военная операция на украине
малокарачаевский район
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
общество
надежные люди
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Руководители администраций трех районов Карачаево-Черкесии побывали в зоне проведения специальной военной операции и передали ее участникам автомобили, продовольствие и медикаменты, сообщил глава региона Рашид Темрезов. "С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаево-Черкесии. В этот раз с бойцами из нашей республики в местах их дислокаций встретились главы администраций Ногайского, Усть-Джегутинского и Малокарачаевского районов Мурат Хапиштов, Мурат Лайпанов и Рамазан Байрамуков", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, бойцам от единого штаба Карачаево-Черкессии были переданы два внедорожника и семиместный фургон, а также груз, состоящий из продовольствия, аптечных наборов и технических оптико-электронных средств. "Груз был сформирован, исходя из запросов наших ребят-военнослужащих", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что руководители трех районов встретились с командованием и личным составом, узнали о запросах и нуждах военных из республики. "Главы районов проведут адресные встречи с семьями военнослужащих для решения вопросов, которые бойцы озвучили в ходе личных бесед", - сообщил Темрезов.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html
малокарачаевский район
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малокарачаевский район, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), общество, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Малокарачаевский район, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Общество, Надежные люди
Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили и продовольствие

Главы трех районов КЧР передали участникам СВО автомобили, продовольствие и лекарства

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Руководители администраций трех районов Карачаево-Черкесии побывали в зоне проведения специальной военной операции и передали ее участникам автомобили, продовольствие и медикаменты, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаево-Черкесии. В этот раз с бойцами из нашей республики в местах их дислокаций встретились главы администраций Ногайского, Усть-Джегутинского и Малокарачаевского районов Мурат Хапиштов, Мурат Лайпанов и Рамазан Байрамуков", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
По его словам, бойцам от единого штаба Карачаево-Черкессии были переданы два внедорожника и семиместный фургон, а также груз, состоящий из продовольствия, аптечных наборов и технических оптико-электронных средств.
"Груз был сформирован, исходя из запросов наших ребят-военнослужащих", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что руководители трех районов встретились с командованием и личным составом, узнали о запросах и нуждах военных из республики. "Главы районов проведут адресные встречи с семьями военнослужащих для решения вопросов, которые бойцы озвучили в ходе личных бесед", - сообщил Темрезов.
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Специальная военная операция на УкраинеМалокарачаевский районРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ОбществоНадежные люди
 
 
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