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Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста - РИА Новости, 02.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:10 02.05.2023 (обновлено: 11:11 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/petrosyan-1869074108.html
Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста
Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста - РИА Новости, 02.05.2023
Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста
Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна на своей странице в соцсети рассказала о его здоровье. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:10
2023-05-02T11:11
шоубиз
евгений петросян
татьяна брухунова
знаменитости
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна на своей странице в соцсети рассказала о его здоровье. По ее словам, сообщение о госпитализации юмориста многих взволновало. Ранее в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации Евгения Петросяна. Позже он сообщил РИА Новости, что проходил плановую проверку и чувствует себя хорошо. Народный артист России не в первый раз становится жертвой недостоверных слухов о себе. Так, в декабре он рассказал, что на одном из YouTube-каналов появилось видео о его смерти. По словам юмориста, ролик напугал его друзей и поклонников.
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евгений петросян, татьяна брухунова, знаменитости
Шоубиз, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Знаменитости
Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста

Татьяна Брухунова рассказала о самочувствии юмориста Евгения Петросяна

Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна на своей странице в соцсети рассказала о его здоровье.
«

"Ничего экстренного не произошло. Все в плановом режиме. Евгений Ваганович проходит сейчас обследование в одной из клиник в Москве. У него все в полном порядке", – сообщила супруга артиста.

По ее словам, сообщение о госпитализации юмориста многих взволновало.
«
"У меня в телефоне 74 пропущенных звонка, меня одолевают различные масс-медиа. Спасибо за ваши теплые слова и внимание!" – заключила Брухунова.
Ранее в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации Евгения Петросяна. Позже он сообщил РИА Новости, что проходил плановую проверку и чувствует себя хорошо.
Народный артист России не в первый раз становится жертвой недостоверных слухов о себе. Так, в декабре он рассказал, что на одном из YouTube-каналов появилось видео о его смерти. По словам юмориста, ролик напугал его друзей и поклонников.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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ШоубизЕвгений ПетросянТатьяна БрухуноваЗнаменитости
 
 
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