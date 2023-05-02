Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста
Татьяна Брухунова рассказала о самочувствии юмориста Евгения Петросяна
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна на своей странице в соцсети рассказала о его здоровье.
«
"Ничего экстренного не произошло. Все в плановом режиме. Евгений Ваганович проходит сейчас обследование в одной из клиник в Москве. У него все в полном порядке", – сообщила супруга артиста.
По ее словам, сообщение о госпитализации юмориста многих взволновало.
«
"У меня в телефоне 74 пропущенных звонка, меня одолевают различные масс-медиа. Спасибо за ваши теплые слова и внимание!" – заключила Брухунова.
Ранее в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации Евгения Петросяна. Позже он сообщил РИА Новости, что проходил плановую проверку и чувствует себя хорошо.
Народный артист России не в первый раз становится жертвой недостоверных слухов о себе. Так, в декабре он рассказал, что на одном из YouTube-каналов появилось видео о его смерти. По словам юмориста, ролик напугал его друзей и поклонников.