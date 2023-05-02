https://ria.ru/20230502/petrosyan-1869074108.html

Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста

Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста - РИА Новости, 02.05.2023

Жена Евгения Петросяна рассказала о самочувствии артиста

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна на своей странице в соцсети рассказала о его здоровье. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:10

2023-05-02T11:10

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шоубиз

евгений петросян

татьяна брухунова

знаменитости

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна на своей странице в соцсети рассказала о его здоровье. По ее словам, сообщение о госпитализации юмориста многих взволновало. Ранее в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации Евгения Петросяна. Позже он сообщил РИА Новости, что проходил плановую проверку и чувствует себя хорошо. Народный артист России не в первый раз становится жертвой недостоверных слухов о себе. Так, в декабре он рассказал, что на одном из YouTube-каналов появилось видео о его смерти. По словам юмориста, ролик напугал его друзей и поклонников.

https://ria.ru/20220801/petrosyan-1806393859.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евгений петросян, татьяна брухунова, знаменитости