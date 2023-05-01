https://ria.ru/20230501/petrosyan-1869015866.html
Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации
Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации - РИА Новости, 01.05.2023
Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации
Народный артист РСФСР Евгений Петросян, на фоне слухов о своей экстренной госпитализации, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо и добавил, что приехал... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:47
2023-05-01T19:47
2023-05-01T19:59
евгений петросян
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян, на фоне слухов о своей экстренной госпитализации, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо и добавил, что приехал в больницу на плановую проверку."Плановая проверка. Я заехал буквально на сутки - целый ряд процедур. Абсолютно в порядке (самочувствие - ред.)", - сказал артист в беседе с корреспондентом агентства.
https://ria.ru/20221202/petrosyan-1835893718.html
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евгений петросян
Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации
Евгений Петросян сообщил, что приехал в больницу на плановую проверку
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян, на фоне слухов о своей экстренной госпитализации, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо и добавил, что приехал в больницу на плановую проверку.
"Плановая проверка. Я заехал буквально на сутки - целый ряд процедур. Абсолютно в порядке (самочувствие - ред.)", - сказал артист в беседе с корреспондентом агентства.
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