https://ria.ru/20230501/petrosyan-1869015866.html

Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации

Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации - РИА Новости, 01.05.2023

Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации

Народный артист РСФСР Евгений Петросян, на фоне слухов о своей экстренной госпитализации, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо и добавил, что приехал... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T19:47

2023-05-01T19:47

2023-05-01T19:59

евгений петросян

шоубиз

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян, на фоне слухов о своей экстренной госпитализации, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо и добавил, что приехал в больницу на плановую проверку."Плановая проверка. Я заехал буквально на сутки - целый ряд процедур. Абсолютно в порядке (самочувствие - ред.)", - сказал артист в беседе с корреспондентом агентства.

https://ria.ru/20221202/petrosyan-1835893718.html

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евгений петросян