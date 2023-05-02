https://ria.ru/20230502/ozhog-1869189844.html

Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе

Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе - РИА Новости, 02.05.2023

Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе

Девятилетний ребенок получил ожог пищевода, выпив сок в одном из московских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:56

2023-05-02T15:56

2023-05-02T16:13

происшествия

здоровье - общество

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Девятилетний ребенок получил ожог пищевода, выпив сок в одном из московских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "По предварительной информации, днем 1 мая на улице Солянка женщина и ее девятилетний сын зашли в одно из кафе, где ребенок выпил сок из бутылки. Впоследствии в медицинском учреждении у мальчика был диагностирован химический ожог языка и пищевода", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что в бутылке был не сок, а неустановленная химическая жидкость.Столичный главк СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) "по факту получения химического ожога несовершеннолетним". Раcследование находится на контроле в прокуратуре Москвы. "В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает", - говорится в телеграм-канале ведомства.Следователи допрашивают сотрудников ресторана, изъята служебная документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая экспертиза.

https://ria.ru/20230202/yansons-1849278374.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)