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Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе
Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе - РИА Новости, 02.05.2023
Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе
Девятилетний ребенок получил ожог пищевода, выпив сок в одном из московских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:56
2023-05-02T15:56
2023-05-02T16:13
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Девятилетний ребенок получил ожог пищевода, выпив сок в одном из московских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "По предварительной информации, днем 1 мая на улице Солянка женщина и ее девятилетний сын зашли в одно из кафе, где ребенок выпил сок из бутылки. Впоследствии в медицинском учреждении у мальчика был диагностирован химический ожог языка и пищевода", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что в бутылке был не сок, а неустановленная химическая жидкость.Столичный главк СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) "по факту получения химического ожога несовершеннолетним". Раcследование находится на контроле в прокуратуре Москвы. "В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает", - говорится в телеграм-канале ведомства.Следователи допрашивают сотрудников ресторана, изъята служебная документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая экспертиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе
В Москве девятилетний ребенок получил ожоги языка и пищевода, выпив сока в кафе