https://ria.ru/20230502/otravleniya-1869249967.html
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области - РИА Новости, 02.05.2023
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:50
2023-05-02T18:50
2023-05-02T18:54
владимир путин
александр гусев (государственный служащий)
здоровье - общество
воронежская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений алкоголем в регионе - высокий, и отметил, что решение этой проблемы должно быть комплексным. Встреча проходила в режиме видеосвязи. Он указал на то, что в решении этой проблемы должны быть комплексные мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни, с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений. "Я просил бы вас обратить на это внимание", - добавил президент.
https://ria.ru/20230330/alkogol-1861790361.html
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владимир путин, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, воронежская область
Владимир Путин, Александр Гусев (государственный служащий), Здоровье - Общество, Воронежская область
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области
Путин указал главе Воронежской области Гусеву на уровень отравлений алкоголем в регионе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений алкоголем в регионе - высокий, и отметил, что решение этой проблемы должно быть комплексным.
Встреча проходила в режиме видеосвязи.
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"Вроде как общероссийская беда, но тем не менее она у нас, эта беда, уходит все-таки постепенно. Снижается. Я имею в виду уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции. Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание", - сказал Путин.
Он указал на то, что в решении этой проблемы должны быть комплексные мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни, с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений.
"Я просил бы вас обратить на это внимание", - добавил президент.
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