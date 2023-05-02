https://ria.ru/20230502/otravleniya-1869249967.html

Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области

Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области - РИА Новости, 02.05.2023

Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:50

2023-05-02T18:50

2023-05-02T18:54

владимир путин

александр гусев (государственный служащий)

здоровье - общество

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений алкоголем в регионе - высокий, и отметил, что решение этой проблемы должно быть комплексным. Встреча проходила в режиме видеосвязи. Он указал на то, что в решении этой проблемы должны быть комплексные мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни, с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений. "Я просил бы вас обратить на это внимание", - добавил президент.

https://ria.ru/20230330/alkogol-1861790361.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, воронежская область