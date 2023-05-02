Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 02.05.2023 (обновлено: 18:54 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/otravleniya-1869249967.html
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области - РИА Новости, 02.05.2023
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:50
2023-05-02T18:54
владимир путин
александр гусев (государственный служащий)
здоровье - общество
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений алкоголем в регионе - высокий, и отметил, что решение этой проблемы должно быть комплексным. Встреча проходила в режиме видеосвязи. Он указал на то, что в решении этой проблемы должны быть комплексные мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни, с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений. "Я просил бы вас обратить на это внимание", - добавил президент.
https://ria.ru/20230330/alkogol-1861790361.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, воронежская область
Владимир Путин, Александр Гусев (государственный служащий), Здоровье - Общество, Воронежская область
Путин указал на высокий уровень отравлений алкоголем в Воронежской области

Путин указал главе Воронежской области Гусеву на уровень отравлений алкоголем в регионе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил его внимание на то, что уровень острых отравлений алкоголем в регионе - высокий, и отметил, что решение этой проблемы должно быть комплексным.
Встреча проходила в режиме видеосвязи.
«
"Вроде как общероссийская беда, но тем не менее она у нас, эта беда, уходит все-таки постепенно. Снижается. Я имею в виду уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции. Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание", - сказал Путин.
Он указал на то, что в решении этой проблемы должны быть комплексные мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни, с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений.
"Я просил бы вас обратить на это внимание", - добавил президент.
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Югре осудили продавца суррогатного алкоголя, от чьего товара умерли люди
30 марта, 11:49
 
Владимир ПутинАлександр Гусев (государственный служащий)Здоровье - ОбществоВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала