https://ria.ru/20230502/otravlenie-1869158293.html

В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне

В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне - РИА Новости, 02.05.2023

В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне

Прокуратура в Тульской области проверяет частную сауну, после посещения которой двое детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:18

2023-05-02T14:18

2023-05-02T14:18

происшествия

тульская область

россия

дети

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проверяет частную сауну, после посещения которой двое детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. "По предварительной информации, ночью 30 апреля двум 12-летним детям после посещения бассейна в частной сауне, расположенной в селе Супонь Узловского района, где они почувствовали себя плохо, потребовалось оказание медицинской помощи. В социальной сети "ВКонтакте" посетители бассейна ранее жаловались на сильный запах хлорки, недомогание после посещения бассейна", - говорится в сообщении прокуратуры Тульской области. Отмечается, что сауна принадлежит индивидуальному предпринимателю. Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. В Минздраве Тульской области сообщили РИА Новости, что дети были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. "Состояние пациентов средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865554497.html

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тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тульская область, россия, дети