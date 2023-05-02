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В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне - РИА Новости, 02.05.2023
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14:18 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/otravlenie-1869158293.html
В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне
В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне - РИА Новости, 02.05.2023
В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне
Прокуратура в Тульской области проверяет частную сауну, после посещения которой двое детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:18
2023-05-02T14:18
происшествия
тульская область
россия
дети
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проверяет частную сауну, после посещения которой двое детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. "По предварительной информации, ночью 30 апреля двум 12-летним детям после посещения бассейна в частной сауне, расположенной в селе Супонь Узловского района, где они почувствовали себя плохо, потребовалось оказание медицинской помощи. В социальной сети "ВКонтакте" посетители бассейна ранее жаловались на сильный запах хлорки, недомогание после посещения бассейна", - говорится в сообщении прокуратуры Тульской области. Отмечается, что сауна принадлежит индивидуальному предпринимателю. Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. В Минздраве Тульской области сообщили РИА Новости, что дети были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. "Состояние пациентов средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20230415/otravlenie-1865554497.html
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происшествия, тульская область, россия, дети
Происшествия, Тульская область, Россия, Дети
В Тульской области проверят случай отравления детей хлором в сауне

Прокуратура Тульской области проверит случай отравления двух детей хлором в сауне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проверяет частную сауну, после посещения которой двое детей были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора.
"По предварительной информации, ночью 30 апреля двум 12-летним детям после посещения бассейна в частной сауне, расположенной в селе Супонь Узловского района, где они почувствовали себя плохо, потребовалось оказание медицинской помощи. В социальной сети "ВКонтакте" посетители бассейна ранее жаловались на сильный запах хлорки, недомогание после посещения бассейна", - говорится в сообщении прокуратуры Тульской области.
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Отмечается, что сауна принадлежит индивидуальному предпринимателю. Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
В Минздраве Тульской области сообщили РИА Новости, что дети были госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора. "Состояние пациентов средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - добавили в Минздраве.
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