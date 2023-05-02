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В Кремле охарактеризовали двусторонние отношения России и Польши
В Кремле охарактеризовали двусторонние отношения России и Польши - РИА Новости, 02.05.2023
В Кремле охарактеризовали двусторонние отношения России и Польши
Ничего хорошего двусторонние отношения России и Польши не ждет, русофобия охватила умы польских властей, и это лишает их трезвости в подходе ко всему, что... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:42
2023-05-02T14:42
2023-05-02T14:51
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ничего хорошего двусторонние отношения России и Польши не ждет, русофобия охватила умы польских властей, и это лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников."Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. А польские власти, по всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией, и также лишает их возможности делать какие-то более-менее внятные, продуманные действия. Все это не может оставаться без последствий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отражает ли это заявление позицию Кремля, и что ждет дипломатические отношения России и Польши.
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россия, польша, украина, дмитрий медведев, twitter
Россия, Польша, Украина, Дмитрий Медведев, Twitter
В Кремле охарактеризовали двусторонние отношения России и Польши
Песков: Польшу охватила русофобия, ничего хорошего от отношений с Варшавой Россия не ждет
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ничего хорошего двусторонние отношения России и Польши не ждет, русофобия охватила умы польских властей, и это лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter
, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина
полна польских наемников.
"Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. А польские власти, по всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией, и также лишает их возможности делать какие-то более-менее внятные, продуманные действия. Все это не может оставаться без последствий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отражает ли это заявление позицию Кремля, и что ждет дипломатические отношения России и Польши.
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