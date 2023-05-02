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Жертвами обстрела Токмака в Запорожской области 1 мая стали пять человек
Жертвами обстрела Токмака в Запорожской области 1 мая стали пять человек - РИА Новости, 02.05.2023
Жертвами обстрела Токмака в Запорожской области 1 мая стали пять человек
Пять человек погибли и 15 были ранены в городе Токмак Запорожской области после ракетного обстрела украинскими войсками, сообщила администрация Токмакского... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:48
2023-05-02T17:48
2023-05-02T17:48
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Пять человек погибли и 15 были ранены в городе Токмак Запорожской области после ракетного обстрела украинскими войсками, сообщила администрация Токмакского района. Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 ВСУ выпустили три ракеты по городу. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор. Экстренные службы сообщили о двух погибших и одном раненом. "По уточненной информации, 1 мая в результате обстрела боевиками ВСУ города Токмак погибли пять и ранены 15 мирных граждан", - сообщили власти города. Значительно повреждены здание бара "Лагуна" и многоэтажный дом, пять частных жилых домов, а также газопровод и линия электропередачи. Без электроэнергии остаются 2 тысячи 650 абонентов, без газоснабжения – 250. Ведутся восстановительные работы, сообщили власти.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Жертвами обстрела Токмака в Запорожской области 1 мая стали пять человек
Жертвами обстрела Токмака в Запорожской области 1 мая стали пять человек, 15 были ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Пять человек погибли и 15 были ранены в городе Токмак Запорожской области после ракетного обстрела украинскими войсками, сообщила администрация Токмакского района.
Токмак 1 мая подвергся трем ракетным ударам за 20 минут. В 19.43 ВСУ
выпустили три ракеты по городу. Две сбила система ПВО, одна ударила в кафе "Лагуна". В 19.52 повторно по городу ударили тремя ракетами. Одну сбили, две ударили в железнодорожный вокзал. В 20.04, во время третьего удара одна из двух выпущенных боевиками ракет попала в жилой частный сектор. Экстренные службы сообщили о двух погибших и одном раненом.
"По уточненной информации, 1 мая в результате обстрела боевиками ВСУ города Токмак погибли пять и ранены 15 мирных граждан", - сообщили власти города.
Значительно повреждены здание бара "Лагуна" и многоэтажный дом, пять частных жилых домов, а также газопровод и линия электропередачи. Без электроэнергии остаются 2 тысячи 650 абонентов, без газоснабжения – 250. Ведутся восстановительные работы, сообщили власти.
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