https://ria.ru/20230502/obrazovanie-1869150027.html
Уровень образования в Африке сильно вырос за последние годы, заявил эксперт
Уровень образования в Африке сильно вырос за последние годы, заявил эксперт - РИА Новости, 02.05.2023
Уровень образования в Африке сильно вырос за последние годы, заявил эксперт
Уровень образования в Африке за последние годы существенно вырос, и это является основой для трансформации экономики африканских стран и инвестиционной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:53
2023-05-02T13:53
2023-05-02T18:19
африка
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риа новости
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уровень образования в Африке за последние годы существенно вырос, и это является основой для трансформации экономики африканских стран и инвестиционной привлекательности континента, заявил РИА Новости руководитель проекта по информационному сопровождению второго саммита Россия – Африка Денис Жильцов. "Для африканских студентов возможность получения качественного образования на родине – это не только вопросы "социальных лифтов", национальной гордости или престижа. Это, прежде всего, вопрос перспектив дальнейшего развития экономик континента, трансформации африканских стран в высокотехнологичные общества, не просто интегрированные в мировую повестку, но и влияющие на нее", – сказал Жильцов. Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) обратили внимание на заметную трансформацию в африканском образовании: общее количество африканских университетов в международном рейтинге THE World University Rankings в 2023 году выросло до 97 с 71 годом ранее. При этом еще пять лет назад их в этом списке было всего 27. Сотрудничество в сфере образования станет одной из ключевых тем второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230109/sammit-1843780484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, риа новости
Африка, Россия, РИА Новости
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уровень образования в Африке за последние годы существенно вырос, и это является основой для трансформации экономики африканских стран и инвестиционной привлекательности континента, заявил РИА Новости руководитель проекта по информационному сопровождению второго саммита Россия – Африка Денис Жильцов.
"Для африканских студентов возможность получения качественного образования на родине – это не только вопросы "социальных лифтов", национальной гордости или престижа. Это, прежде всего, вопрос перспектив дальнейшего развития экономик континента, трансформации африканских стран в высокотехнологичные общества, не просто интегрированные в мировую повестку, но и влияющие на нее", – сказал Жильцов.
«
"Для России же, в свою очередь, взаимодействие с африканскими специалистами, чей уровень полученного в родных странах образования за последние годы существенно вырос, – это прочная основа делового сотрудничества и инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в Африке", - добавил он.
Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) обратили внимание на заметную трансформацию в африканском образовании: общее количество африканских университетов в международном рейтинге THE World University Rankings в 2023 году выросло до 97 с 71 годом ранее. При этом еще пять лет назад их в этом списке было всего 27.
Сотрудничество в сфере образования станет одной из ключевых тем второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Санкт-Петербурге
26-29 июля.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля