https://ria.ru/20230502/obrazovanie-1869150027.html

Уровень образования в Африке сильно вырос за последние годы, заявил эксперт

Уровень образования в Африке сильно вырос за последние годы, заявил эксперт - РИА Новости, 02.05.2023

Уровень образования в Африке сильно вырос за последние годы, заявил эксперт

Уровень образования в Африке за последние годы существенно вырос, и это является основой для трансформации экономики африканских стран и инвестиционной... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:53

2023-05-02T13:53

2023-05-02T18:19

африка

россия

риа новости

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Уровень образования в Африке за последние годы существенно вырос, и это является основой для трансформации экономики африканских стран и инвестиционной привлекательности континента, заявил РИА Новости руководитель проекта по информационному сопровождению второго саммита Россия – Африка Денис Жильцов. "Для африканских студентов возможность получения качественного образования на родине – это не только вопросы "социальных лифтов", национальной гордости или престижа. Это, прежде всего, вопрос перспектив дальнейшего развития экономик континента, трансформации африканских стран в высокотехнологичные общества, не просто интегрированные в мировую повестку, но и влияющие на нее", – сказал Жильцов. Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) обратили внимание на заметную трансформацию в африканском образовании: общее количество африканских университетов в международном рейтинге THE World University Rankings в 2023 году выросло до 97 с 71 годом ранее. При этом еще пять лет назад их в этом списке было всего 27. Сотрудничество в сфере образования станет одной из ключевых тем второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230109/sammit-1843780484.html

африка

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, россия, риа новости