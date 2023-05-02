https://ria.ru/20230502/neft-1869266931.html
В Турции обнаружили новые месторождения нефти
В Турции обнаружили новые месторождения нефти - РИА Новости, 02.05.2023
В Турции обнаружили новые месторождения нефти
Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:47
2023-05-02T19:47
2023-05-02T21:12
экономика
джизре
конья (провинция)
цены на нефть
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье. Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Эрдоган уточнил, что нефть залегает на глубине в 2,6 километра и ее запасы оцениваются в "десятки миллиардов" долларов. По его словам, эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Президент отметил, что "Турция больше не будет нуждающейся в энергоресурсах страной, а будет страной — экспортером энергоресурсов".Эрдоган в декабре прошлого года заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн с коэффициентом перевода 7,23). Они оцениваются в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше за год.
https://ria.ru/20230201/mestorozhdenie-1848916935.html
джизре
конья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джизре, конья (провинция), цены на нефть, турция, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Джизре, Конья (провинция), Цены на нефть, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции обнаружили новые месторождения нефти
Президент Эрдоган сообщил об обнаружении новых месторождений нефти на юго-востоке Турции
СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье.
«
"Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)", — подчеркнул глава государства.
Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Эрдоган уточнил, что нефть залегает на глубине в 2,6 километра и ее запасы оцениваются в "десятки миллиардов" долларов. По его словам, эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Президент отметил, что "Турция больше не будет нуждающейся в энергоресурсах страной, а будет страной — экспортером энергоресурсов".
Эрдоган в декабре прошлого года заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн с коэффициентом перевода 7,23). Они оцениваются в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше за год.
В Оренбургской области открыли новое крупное месторождение нефти