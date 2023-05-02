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В Турции обнаружили новые месторождения нефти - РИА Новости, 02.05.2023
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19:47 02.05.2023 (обновлено: 21:12 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/neft-1869266931.html
В Турции обнаружили новые месторождения нефти
В Турции обнаружили новые месторождения нефти - РИА Новости, 02.05.2023
В Турции обнаружили новые месторождения нефти
Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:47
2023-05-02T21:12
экономика
джизре
конья (провинция)
цены на нефть
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье. Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Эрдоган уточнил, что нефть залегает на глубине в 2,6 километра и ее запасы оцениваются в "десятки миллиардов" долларов. По его словам, эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Президент отметил, что "Турция больше не будет нуждающейся в энергоресурсах страной, а будет страной — экспортером энергоресурсов".Эрдоган в декабре прошлого года заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн с коэффициентом перевода 7,23). Они оцениваются в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше за год.
https://ria.ru/20230201/mestorozhdenie-1848916935.html
джизре
конья (провинция)
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экономика, джизре, конья (провинция), цены на нефть, турция, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Джизре, Конья (провинция), Цены на нефть, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции обнаружили новые месторождения нефти

Президент Эрдоган сообщил об обнаружении новых месторождений нефти на юго-востоке Турции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье.
«

"Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)", — подчеркнул глава государства.

Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Эрдоган уточнил, что нефть залегает на глубине в 2,6 километра и ее запасы оцениваются в "десятки миллиардов" долларов. По его словам, эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Президент отметил, что "Турция больше не будет нуждающейся в энергоресурсах страной, а будет страной — экспортером энергоресурсов".
Эрдоган в декабре прошлого года заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн с коэффициентом перевода 7,23). Они оцениваются в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше за год.
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