https://ria.ru/20230502/neft-1869266931.html

В Турции обнаружили новые месторождения нефти

В Турции обнаружили новые месторождения нефти - РИА Новости, 02.05.2023

В Турции обнаружили новые месторождения нефти

Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:47

2023-05-02T19:47

2023-05-02T21:12

экономика

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конья (провинция)

цены на нефть

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье. Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Эрдоган уточнил, что нефть залегает на глубине в 2,6 километра и ее запасы оцениваются в "десятки миллиардов" долларов. По его словам, эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Президент отметил, что "Турция больше не будет нуждающейся в энергоресурсах страной, а будет страной — экспортером энергоресурсов".Эрдоган в декабре прошлого года заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн с коэффициентом перевода 7,23). Они оцениваются в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше за год.

https://ria.ru/20230201/mestorozhdenie-1848916935.html

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конья (провинция)

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экономика, джизре, конья (провинция), цены на нефть, турция, реджеп тайип эрдоган