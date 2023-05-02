https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе - РИА Новости, 02.05.2023
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:27
2023-05-02T15:27
2023-05-02T18:19
специальная военная операция на украине
мариуполь
общество
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МАРИУПОЛЬ. Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе."Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения", — сказал глава государства.Он отметил, что начало работы трамвайной линии имеет особое, символическое значение."Звук трамвая — это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде, тоже самое происходит в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", — отметил российский лидер.Путин добавил, что власти будут развивать и обновлять транспортную инфраструктуру в Мариуполе. Президент также поблагодарил всех строителей и жителей города."Хочу поблагодарить всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, работоспособность, талант, верность своей исторической родине", — сказал Путин.Президент выразил уверенность, что в Мариуполе и на всех остальных территориях новых регионов России восстановят социальную и экономическую жизнь."Я не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет безусловно выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт, компетенции у нас есть", — подчеркнул Путин.Он отметил, что, несмотря на все сложности в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.Президент также сообщил, что обсудит развитие новых регионов с правительством на ближайших заседаниях. Присутствовавший на церемонии в Мариуполе врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность властям Петербурга за помощь в налаживании мирной жизни в городе на азовском побережье.В феврале первый заместитель мэра Дмитрий Бердников сообщал, что мэрия Мариуполя планирует с 1 мая возобновить движение первого из трех трамвайных маршрутов. Он подчеркивал, что запуск трамваев — знаковое событие, поскольку это показывает стабильность города.Обкатка машин началась в середине апреля, первый вагон испытали в тестовом режиме на одном из маршрутов.
https://ria.ru/20230423/putin-1867187435.html
https://ria.ru/20230502/mariupol-1869179102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, ленинград
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Ленинград
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Президент Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе
С.-ПЕТЕРБУРГ/МАРИУПОЛЬ.
Владимир Путин по видеосвязи дал старт
трамвайному движению в Мариуполе.
"Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения", — сказал глава государства.
Он отметил, что начало работы трамвайной линии имеет особое, символическое значение.
"Звук трамвая — это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде
, тоже самое происходит в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", — отметил российский лидер.
Путин добавил, что власти будут развивать и обновлять транспортную инфраструктуру в Мариуполе. Президент также поблагодарил всех строителей и жителей города.
"Хочу поблагодарить всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, работоспособность, талант, верность своей исторической родине", — сказал Путин.
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
Президент выразил уверенность, что в Мариуполе и на всех остальных территориях новых регионов России
восстановят социальную и экономическую жизнь.
"Я не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет безусловно выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт, компетенции у нас есть", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что, несмотря на все сложности в Донбассе
, Запорожской и Херсонской областях, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.
«
"Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках в этих регионах возвращалась в нормальное русло", — заявил Путин.
Президент также сообщил, что обсудит развитие новых регионов с правительством на ближайших заседаниях.
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Присутствовавший на церемонии в Мариуполе врио главы ДНР Денис Пушилин
выразил благодарность властям Петербурга за помощь в налаживании мирной жизни в городе на азовском побережье.
В феврале первый заместитель мэра Дмитрий Бердников сообщал, что мэрия Мариуполя планирует с 1 мая возобновить движение первого из трех трамвайных маршрутов. Он подчеркивал, что запуск трамваев — знаковое событие, поскольку это показывает стабильность города.
Обкатка машин началась в середине апреля, первый вагон испытали в тестовом режиме на одном из маршрутов.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
Мариуполь сейчас — главная стройка страны.
1 из 14
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
2 из 14
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
3 из 14
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
4 из 14
Семьи осваиваются в новых квартирах.
5 из 14
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
6 из 14
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
7 из 14
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
8 из 14
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
9 из 14
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
10 из 14
Мариуполь планируют восстановить за три года.
11 из 14
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
12 из 14
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
14 из 14
Мариуполь сейчас — главная стройка страны.
1 из 14
В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.
2 из 14
Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.
3 из 14
Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.
4 из 14
Семьи осваиваются в новых квартирах.
5 из 14
В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.
6 из 14
В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.
7 из 14
Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.
8 из 14
Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.
9 из 14
Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.
10 из 14
Мариуполь планируют восстановить за три года.
11 из 14
Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.
12 из 14
Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
14 из 14