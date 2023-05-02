Рейтинг@Mail.ru
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 02.05.2023 (обновлено: 18:19 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе - РИА Новости, 02.05.2023
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе
Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:27
2023-05-02T18:19
специальная военная операция на украине
мариуполь
общество
донецкая народная республика
россия
владимир путин
денис пушилин
ленинград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869192907_0:153:3044:1865_1920x0_80_0_0_8a18a92ca61330eef5895c27f21ce44e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ/МАРИУПОЛЬ. Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе."Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения", — сказал глава государства.Он отметил, что начало работы трамвайной линии имеет особое, символическое значение."Звук трамвая — это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде, тоже самое происходит в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", — отметил российский лидер.Путин добавил, что власти будут развивать и обновлять транспортную инфраструктуру в Мариуполе. Президент также поблагодарил всех строителей и жителей города."Хочу поблагодарить всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, работоспособность, талант, верность своей исторической родине", — сказал Путин.Президент выразил уверенность, что в Мариуполе и на всех остальных территориях новых регионов России восстановят социальную и экономическую жизнь."Я не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет безусловно выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт, компетенции у нас есть", — подчеркнул Путин.Он отметил, что, несмотря на все сложности в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.Президент также сообщил, что обсудит развитие новых регионов с правительством на ближайших заседаниях. Присутствовавший на церемонии в Мариуполе врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность властям Петербурга за помощь в налаживании мирной жизни в городе на азовском побережье.В феврале первый заместитель мэра Дмитрий Бердников сообщал, что мэрия Мариуполя планирует с 1 мая возобновить движение первого из трех трамвайных маршрутов. Он подчеркивал, что запуск трамваев — знаковое событие, поскольку это показывает стабильность города.Обкатка машин началась в середине апреля, первый вагон испытали в тестовом режиме на одном из маршрутов.
https://ria.ru/20230423/putin-1867187435.html
https://ria.ru/20230502/mariupol-1869179102.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869192907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eec41c80c7299550d988ceb70d141d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, ленинград
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, Ленинград
Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Президент Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкТрамваи, отремонтированные при помощи специалистов из Санкт-Петербурга, на церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе
Трамваи, отремонтированные при помощи специалистов из Санкт-Петербурга, на церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Трамваи, отремонтированные при помощи специалистов из Санкт-Петербурга, на церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ/МАРИУПОЛЬ. Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе.
"Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения", — сказал глава государства.
Он отметил, что начало работы трамвайной линии имеет особое, символическое значение.
"Звук трамвая — это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде, тоже самое происходит в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", — отметил российский лидер.
Путин добавил, что власти будут развивать и обновлять транспортную инфраструктуру в Мариуполе. Президент также поблагодарил всех строителей и жителей города.
"Хочу поблагодарить всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, работоспособность, талант, верность своей исторической родине", — сказал Путин.
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Визит Путина в Мариуполь придал ДНР новых сил, заявил Пушилин
23 апреля, 15:09
Президент выразил уверенность, что в Мариуполе и на всех остальных территориях новых регионов России восстановят социальную и экономическую жизнь.
"Я не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет безусловно выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт, компетенции у нас есть", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что, несмотря на все сложности в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.
«
"Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках в этих регионах возвращалась в нормальное русло", — заявил Путин.
Президент также сообщил, что обсудит развитие новых регионов с правительством на ближайших заседаниях.
Вид на жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Все объекты в Мариуполе подключат к отоплению по полной схеме в 2023 году
Вчера, 15:19
Присутствовавший на церемонии в Мариуполе врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность властям Петербурга за помощь в налаживании мирной жизни в городе на азовском побережье.
В феврале первый заместитель мэра Дмитрий Бердников сообщал, что мэрия Мариуполя планирует с 1 мая возобновить движение первого из трех трамвайных маршрутов. Он подчеркивал, что запуск трамваев — знаковое событие, поскольку это показывает стабильность города.
Обкатка машин началась в середине апреля, первый вагон испытали в тестовом режиме на одном из маршрутов.
Большая стройка: новые жилые кварталы Мариуполя
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

Вид на жилой дом на бульваре Шевченко в Мариуполе

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Семьи осваиваются в новых квартирах.

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

Жалюзи в окнах жилого дома на улице Артема в Жовтневом районе Мариуполя

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

Вид на подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Мариуполь планируют восстановить за три года.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14

Мариуполь сейчас — главная стройка страны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
1 из 14

В городе практически круглосуточно работают более 38 тысяч строителей из разных регионов.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
2 из 14

Буквально на каждой улице — дорожная техника и подъемные краны.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
3 из 14

Люди, чьи дома были разрушены в результате боев, получают ключи и справляют новоселье.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
4 из 14

Семьи осваиваются в новых квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
5 из 14

В городе сдано больше 30 многоквартирных домов, еще 60 планируют построить до конца 2023 года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
6 из 14

В полутора тысячах домов запланирован капитальный ремонт.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 14

Все делается для того, чтобы отопительный сезон 2023-2024 жители встретили в комфортабельных квартирах.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Подъезды жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
9 из 14

Кроме жилых домов, строятся школы и детские сады.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
10 из 14

Мариуполь планируют восстановить за три года.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
11 из 14

Колоссальный ущерб жилищному фонду города был нанесен украинскими военными в период их отступления.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
12 из 14

Местные власти получили от горожан более десяти тысяч заявлений на получение жилья.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя.
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала