https://ria.ru/20230502/mariupol-1869180983.html

Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе - РИА Новости, 02.05.2023

Путин дал старт трамвайному движению в Мариуполе

Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:27

2023-05-02T15:27

2023-05-02T18:19

специальная военная операция на украине

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ/МАРИУПОЛЬ. Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе."Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения", — сказал глава государства.Он отметил, что начало работы трамвайной линии имеет особое, символическое значение."Звук трамвая — это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде, тоже самое происходит в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", — отметил российский лидер.Путин добавил, что власти будут развивать и обновлять транспортную инфраструктуру в Мариуполе. Президент также поблагодарил всех строителей и жителей города."Хочу поблагодарить всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, работоспособность, талант, верность своей исторической родине", — сказал Путин.Президент выразил уверенность, что в Мариуполе и на всех остальных территориях новых регионов России восстановят социальную и экономическую жизнь."Я не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет безусловно выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт, компетенции у нас есть", — подчеркнул Путин.Он отметил, что, несмотря на все сложности в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.Президент также сообщил, что обсудит развитие новых регионов с правительством на ближайших заседаниях. Присутствовавший на церемонии в Мариуполе врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность властям Петербурга за помощь в налаживании мирной жизни в городе на азовском побережье.В феврале первый заместитель мэра Дмитрий Бердников сообщал, что мэрия Мариуполя планирует с 1 мая возобновить движение первого из трех трамвайных маршрутов. Он подчеркивал, что запуск трамваев — знаковое событие, поскольку это показывает стабильность города.Обкатка машин началась в середине апреля, первый вагон испытали в тестовом режиме на одном из маршрутов.

https://ria.ru/20230423/putin-1867187435.html

https://ria.ru/20230502/mariupol-1869179102.html

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Кирилл Волков

мариуполь, общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин, ленинград