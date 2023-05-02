https://ria.ru/20230502/leschenko-1869187334.html
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье - РИА Новости, 02.05.2023
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье
Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:10
2023-05-02T16:10
2023-05-02T16:10
шоубиз
лев лещенко
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье. Он также вспомнил о начале творчества дизайнера. Валентин Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет.
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев лещенко, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, россия, онкология, знаменитости, мода, стиль
Шоубиз, Лев Лещенко, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Россия, Онкология, Знаменитости, мода, стиль
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье
Лев Лещенко рассказал о встрече с Валентином Юдашкиным за пару дней до смерти модельера