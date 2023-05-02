https://ria.ru/20230502/leschenko-1869187334.html

Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье

Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье - РИА Новости, 02.05.2023

Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье

Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:10

2023-05-02T16:10

2023-05-02T16:10

шоубиз

лев лещенко

валентин юдашкин

вячеслав зайцев

россия

онкология

знаменитости

мода

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье. Он также вспомнил о начале творчества дизайнера. Валентин Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет.

https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869159591.html

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лев лещенко, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, россия, онкология, знаменитости, мода, стиль