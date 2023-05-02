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Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
16:10 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/leschenko-1869187334.html
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье - РИА Новости, 02.05.2023
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье
Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:10
2023-05-02T16:10
шоубиз
лев лещенко
валентин юдашкин
вячеслав зайцев
россия
онкология
знаменитости
мода
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье. Он также вспомнил о начале творчества дизайнера. Валентин Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет.
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лев лещенко, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, россия, онкология, знаменитости, мода, стиль
Шоубиз, Лев Лещенко, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Россия, Онкология, Знаменитости, мода, стиль
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье

Лев Лещенко рассказал о встрече с Валентином Юдашкиным за пару дней до смерти модельера

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Ирина КалашниковаЛев Лещенко и Валентин Юдашкин
Лев Лещенко и Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко в интервью "360" рассказал о последней встрече с Валентином Юдашкиным за несколько дней до смерти знаменитого кутюрье.
«

"Я его видел буквально два или три дня назад, он был у Филиппа (Киркорова — Прим. ред.) на концерте. Конечно, это очень тяжелая утрата, печальное событие для всех его друзей, для его почитателей, для людей, которые занимаются модельным бизнесом", – поделился певец.

Он также вспомнил о начале творчества дизайнера.
«
"Я помню Валю, когда он работал еще в маленьком подвальчике в доме 8/2 на Войковской, в котором я жил. Он там занимался живописью, занимался гримом — разрабатывал художественный грим и все прочее. А потом стал, конечно, уже таким ярким модельером", – добавил певец.
Валентин Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет.
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина
Вчера, 14:25
 
ШоубизЛев ЛещенкоВалентин ЮдашкинВячеслав ЗайцевРоссияОнкологияЗнаменитостимодастиль
 
 
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