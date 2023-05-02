https://ria.ru/20230502/iskusstvo-1869272709.html

Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики

Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики - РИА Новости, 02.05.2023

Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики

Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым, который во вторник празднует 70... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:25

2023-05-02T20:25

2023-05-02T22:26

культура

россия

владимир путин

валерий гергиев

мариинский театр

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым, который во вторник празднует 70 лет, заявил, что искусство находится вне политики."Не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь во все это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство - вне политики. Это самое главное", - сказал он."Но при этом не могу не отметить ваш патриотизм и в отношении малой родины, и в отношении России в целом", - добавил президент, отметив, что главная награда - это любовь публики к творчеству маэстро.Поздравлял маэстро с юбилеем Путин в Мариинском театре. После беседы глава государства высказался о плотном графике Гергиева."Вы говорили о концертной деятельности. Помню, я в свое время говорил: если вы себя не жалеете, пожалейте музыкантов. Это пожелание сохраняется", - пошутил Путин.Гергиев рассказал о своих концертах в России."Мы только что вернулись в Петербург на несколько часов. Мы прошли 19 городов России поездом, спасибо РЖД. Впечатления самые хорошие. Я сейчас говорю не заготовленные ловко сложенные сказочки какие-то", - сообщил Гергиев.По его словам, играли в селе Ивановка на Родине Рахманинова."Челябинск очень порадовал", - добавил музыкант.Он также вспомнил о концерте на родине политика Виктора Черномырдина."Времена не самые простые, но многие проснулись", - отметил Гергиев.

https://ria.ru/20230209/kultura-1850745471.html

https://ria.ru/20230202/kultura-1849367278.html

https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html

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Путин поздравил Валерия Гергиева с 70-летним юбилеем Путин в Петербурге поздравил Валерия Гергиева с 70-летним юбилеем, поблагодарил за вклад в российскую культуру: Мариинский театр под Вашим руководством стал мировой сценой. Путин также отметил, говоря о ситуации в мире, что искусство - вне политики. 2023-05-02T20:25 true PT1M04S

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россия, владимир путин, валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры