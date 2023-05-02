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Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики - РИА Новости, 02.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:25 02.05.2023 (обновлено: 22:26 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/iskusstvo-1869272709.html
Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики
Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики - РИА Новости, 02.05.2023
Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики
Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым, который во вторник празднует 70... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:25
2023-05-02T22:26
культура
россия
владимир путин
валерий гергиев
мариинский театр
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым, который во вторник празднует 70 лет, заявил, что искусство находится вне политики."Не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь во все это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство - вне политики. Это самое главное", - сказал он."Но при этом не могу не отметить ваш патриотизм и в отношении малой родины, и в отношении России в целом", - добавил президент, отметив, что главная награда - это любовь публики к творчеству маэстро.Поздравлял маэстро с юбилеем Путин в Мариинском театре. После беседы глава государства высказался о плотном графике Гергиева."Вы говорили о концертной деятельности. Помню, я в свое время говорил: если вы себя не жалеете, пожалейте музыкантов. Это пожелание сохраняется", - пошутил Путин.Гергиев рассказал о своих концертах в России."Мы только что вернулись в Петербург на несколько часов. Мы прошли 19 городов России поездом, спасибо РЖД. Впечатления самые хорошие. Я сейчас говорю не заготовленные ловко сложенные сказочки какие-то", - сообщил Гергиев.По его словам, играли в селе Ивановка на Родине Рахманинова."Челябинск очень порадовал", - добавил музыкант.Он также вспомнил о концерте на родине политика Виктора Черномырдина."Времена не самые простые, но многие проснулись", - отметил Гергиев.
https://ria.ru/20230209/kultura-1850745471.html
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Путин поздравил Валерия Гергиева с 70-летним юбилеем
Путин в Петербурге поздравил Валерия Гергиева с 70-летним юбилеем, поблагодарил за вклад в российскую культуру: Мариинский театр под Вашим руководством стал мировой сценой. Путин также отметил, говоря о ситуации в мире, что искусство - вне политики.
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россия, владимир путин, валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Новости культуры
Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики

Президент Путин на встрече с Гергиевым подчеркнул, что искусство находится вне политики

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым, который во вторник празднует 70 лет, заявил, что искусство находится вне политики.
"Не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь во все это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство - вне политики. Это самое главное", - сказал он.
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"Но при этом не могу не отметить ваш патриотизм и в отношении малой родины, и в отношении России в целом", - добавил президент, отметив, что главная награда - это любовь публики к творчеству маэстро.
Поздравлял маэстро с юбилеем Путин в Мариинском театре. После беседы глава государства высказался о плотном графике Гергиева.
"Вы говорили о концертной деятельности. Помню, я в свое время говорил: если вы себя не жалеете, пожалейте музыкантов. Это пожелание сохраняется", - пошутил Путин.
Гергиев рассказал о своих концертах в России.
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"Мы только что вернулись в Петербург на несколько часов. Мы прошли 19 городов России поездом, спасибо РЖД. Впечатления самые хорошие. Я сейчас говорю не заготовленные ловко сложенные сказочки какие-то", - сообщил Гергиев.
По его словам, играли в селе Ивановка на Родине Рахманинова.
"Челябинск очень порадовал", - добавил музыкант.
Он также вспомнил о концерте на родине политика Виктора Черномырдина.
"Времена не самые простые, но многие проснулись", - отметил Гергиев.
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КультураРоссияВладимир ПутинВалерий ГергиевМариинский театрНовости культуры
 
 
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