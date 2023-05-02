ЕС хочет выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов
Фон дер Ляйен: ЕС хочет выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе, соответствующий закон будет предложен в среду для наращивания помощи Украине, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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"Европейская комиссия предложит завтра, на заседании... закон в поддержку производства боеприпасов в Европе. Этот закон будет способствовать расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе... чтобы сейчас ускорить и расширить масштабы производства боеприпасов, потому что Украина нуждается в этом сейчас. Предложение будет включать финансирование ЕС в размере 500 миллионов евро", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23 марта поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и для продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.