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ЕС хочет выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов

ЕС хочет выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов - РИА Новости, 02.05.2023

ЕС хочет выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов

Евросоюз планирует выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе, соответствующий закон будет предложен в среду для наращивания... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:32

2023-05-02T22:32

2023-05-02T22:35

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует выделить 500 миллионов евро на расширение производства боеприпасов в Европе, соответствующий закон будет предложен в среду для наращивания помощи Украине, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23 марта поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и для продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато