https://ria.ru/20230502/aktsiya-1869171589.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в российских школах 4 мая

Акция "Бессмертный полк" пройдет в российских школах 4 мая - РИА Новости, 02.05.2023

Акция "Бессмертный полк" пройдет в российских школах 4 мая

Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном",... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:55

2023-05-02T14:55

2023-05-02T14:55

год педагога и наставника

общество

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образование - общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном", которое также пройдет в четверг, сообщила пресс-служба Российского детско-юношеского центра. "Учебный день 4 мая 2023 года во всех школах страны начнется с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подробно о событиях 1941-1945 годов учащиеся, педагоги и родители будут говорить также на внеурочных занятиях "Разговоры о важном". На этот раз праздничные мероприятия в школах впервые пройдут в формате "Бессмертного полка", - говорится в сообщении. Добавляется, что несмотря на то, что в целях безопасности "Бессмертный полк" в этом году не выйдет на улицы городов и поселков, российские школьники всё же смогут почувствовать себя частью грандиозного патриотического проекта, в рамках цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" во всех российских школах состоятся торжественные линейки: учащиеся поднимут над шеренгами портреты своих героических предков и смогут почтить их память Минутой молчания, которая будет объявлена на торжественной линейке. "Позднее в классах прозвучат реальные истории подвигов, стихи военной поры и песни Великой Победы. Вместе с советниками директоров по воспитанию и педагогами дети посетят школьные музеи, где познакомятся с историческими артефактами и узнают о масштабах вклада, который в дело борьбы с фашизмом внесли их земляки. Трогательным и запоминающимся моментом праздничных мероприятий станет просмотр видеообращений ветеранов войны к детям третьего тысячелетия", - отметили в пресс-службе. В Росдетцентре также напомнили, что с инициативой проведения "Бессмертного полка" для российских школьников на форуме "Новая философия воспитания" в апреле 2023 года выступила советник директора по воспитанию МБОУ "Лицей № 51" Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина. "Сегодня отечественная система образования дает максимум пространства и возможностей школьникам, чтобы внести свой вклад, сохранить и приумножить историческое наследие нашей страны. "Бессмертный полк" - это настоящий символ единения жителей нашей страны, который наглядно показывает прочную связь поколений и никогда не позволит забыть подвиг нашего народа. Убежден, что в этом году "Бессмертный полк" вновь зажжет сотни тысяч детских сердец трепетным огнем, и к акции присоединятся участники из всех уголков России", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, день победы, социальный навигатор, образование - общество