https://ria.ru/20230501/vsu-1868974567.html
Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов
Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2023
Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов
Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, сообщил РИА Новости глава движения "Мы РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:27
2023-05-01T14:27
2023-05-01T14:27
запорожская область
украина
киев
владимир рогов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада. "Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-ой десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде", - сказал Рогов. По его словам, нанесенный минувшей ночью удар российской авиации по Павлограду в Днепропетровской области, как раз позволил уничтожить склады с боекомплектами и топливом, а также комплексами ПВО, которые предусматривались для снабжения украинской группировки на запорожском фронте. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841163.html
https://ria.ru/20230501/pvo-1868968067.html
запорожская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1f54941b426428492c51668c4fcd6d6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, киев, владимир рогов, безопасность
Запорожская область, Украина, Киев, Владимир Рогов, Безопасность
Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов
Рогов: Киев завершил переброску в Запорожскую область войск из центральной Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.
ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области
"Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-ой десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде", - сказал Рогов.
По его словам, нанесенный минувшей ночью удар российской авиации по Павлограду
в Днепропетровской области
, как раз позволил уничтожить склады с боекомплектами и топливом, а также комплексами ПВО, которые предусматривались для снабжения украинской группировки на запорожском фронте.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области