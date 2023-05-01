https://ria.ru/20230501/vsu-1868974567.html

Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов

Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2023

Киев завершил переброску войск в Запорожскую область, заявил Рогов

Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, сообщил РИА Новости глава движения "Мы РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:27

2023-05-01T14:27

2023-05-01T14:27

запорожская область

украина

киев

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области войск из центральных регионов Украины, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины. По его словам, к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада. "Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-ой десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде", - сказал Рогов. По его словам, нанесенный минувшей ночью удар российской авиации по Павлограду в Днепропетровской области, как раз позволил уничтожить склады с боекомплектами и топливом, а также комплексами ПВО, которые предусматривались для снабжения украинской группировки на запорожском фронте. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841163.html

https://ria.ru/20230501/pvo-1868968067.html

запорожская область

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, украина, киев, владимир рогов, безопасность