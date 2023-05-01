https://ria.ru/20230501/ukraina-1868927448.html

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 01.05.2023

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T10:40

в мире

павлоград

днепропетровская область

владимир рогов

украина

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В воскресенье вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Власти города подтвердили эту информацию. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления. "В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", - написал Лысак в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230501/trevoga-1868921252.html

павлоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, павлоград, днепропетровская область, владимир рогов, украина