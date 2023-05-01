https://ria.ru/20230501/ukraina-1868927448.html
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 01.05.2023
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:00
2023-05-01T10:40
в мире
павлоград
днепропетровская область
владимир рогов
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В воскресенье вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Власти города подтвердили эту информацию. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления. "В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230501/trevoga-1868921252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павлоград, днепропетровская область, владимир рогов, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Украина
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Глава Днепропетровской области заявил о повреждении промышленного объекта в Павлограде