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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 01.05.2023
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08:00 01.05.2023 (обновлено: 10:40 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868927448.html
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 01.05.2023
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T10:40
в мире
павлоград
днепропетровская область
владимир рогов
украина
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В воскресенье вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Власти города подтвердили эту информацию. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления. "В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
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в мире, павлоград, днепропетровская область, владимир рогов, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Украина
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской области заявил о повреждении промышленного объекта в Павлограде

© Фото очевидцаПожар в Павлограде
Пожар в Павлограде
© Фото очевидца
Пожар в Павлограде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде в Днепропетровской области Украины, пожар там уже потушен, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В воскресенье вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Власти города подтвердили эту информацию. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления.
"В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
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В миреПавлоградДнепропетровская областьВладимир РоговУкраина
 
 
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