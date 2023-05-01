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Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 01.05.2023
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде
В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:17
2023-05-01T00:17
2023-05-01T01:41
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владимир рогов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в этом населенном пункте в Днепропетровской области. "Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления", — написал Рогов.По данным канала "Общественное", мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил информацию о взрывах в городе, но не уточнил детали. Также добавляется, что в населенном пункте начался пожар.
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде
Рогов: российские военные уничтожили инфраструктуру и склады ВСУ в Павлограде