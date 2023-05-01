https://ria.ru/20230501/rogov-1868911774.html

Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде

Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 01.05.2023

Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде

В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:17

2023-05-01T00:17

2023-05-01T01:41

специальная военная операция на украине

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павлоград

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в этом населенном пункте в Днепропетровской области. "Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления", — написал Рогов.По данным канала "Общественное", мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил информацию о взрывах в городе, но не уточнил детали. Также добавляется, что в населенном пункте начался пожар.

https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html

павлоград

днепропетровская область

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в мире, павлоград, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины