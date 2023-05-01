Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 01.05.2023 (обновлено: 01:41 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/rogov-1868911774.html
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 01.05.2023
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде
В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:17
2023-05-01T01:41
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в этом населенном пункте в Днепропетровской области. "Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления", — написал Рогов.По данным канала "Общественное", мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил информацию о взрывах в городе, но не уточнил детали. Также добавляется, что в населенном пункте начался пожар.
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html
павлоград
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c93923c45ea2a0be90fabd5e7ecbd2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, павлоград, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил об ударах по инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде

Рогов: российские военные уничтожили инфраструктуру и склады ВСУ в Павлограде

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Павлограде военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в этом населенном пункте в Днепропетровской области.
"Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления", — написал Рогов.
По данным канала "Общественное", мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил информацию о взрывах в городе, но не уточнил детали. Также добавляется, что в населенном пункте начался пожар.
Конашенков об уничтожении эшелона с боеприпасами в районе Краматорска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала