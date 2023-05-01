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Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме - РИА Новости, 01.05.2023
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11:17 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/referendum-1868950448.html
Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме
Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме - РИА Новости, 01.05.2023
Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме
Референдум по принятию закона о конституции Узбекистана в новой редакции прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:17
2023-05-01T11:17
в мире
узбекистан
ташкент
сергей лебедев
шавкат мирзиеев
снг
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ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Референдум по принятию закона о конституции Узбекистана в новой редакции прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, генсек организации Сергей Лебедев. Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов. "Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что референдум Республики Узбекистан по проекту конституционного закона... прошел на высоком организационном уровне, в свободной и открытой атмосфере, в соответствии с действующим законодательством" – сказал Лебедев на брифинге. По его словам, организаторы референдума предоставили гражданам страны возможность свободного волеизъявления. "Участие в мониторинге голосования более 44 тысяч наблюдателей от политических партий и органов самоуправления граждан Узбекистана позволило осуществить широкий гражданский контроль за проведением референдума", - отметил Лебедев. Генсек СНГ добавил, что миссия Содружества работала в Узбекистане с 12 апреля в составе 95 человек из восьми стран организации и посетила в день референдума более 60 участков во всех регионах республики и в Ташкенте. Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди поправок - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. Среди вносимых изменений - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК итогов референдума, это должно произойти в течение десяти дней после голосования
https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868934304.html
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в мире, узбекистан, ташкент, сергей лебедев, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Узбекистан, Ташкент, Сергей Лебедев, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме

Глава СНГ: референдум в Узбекистане прошел в соответствии с законодательством

© Sputnik / Елена Бекназарова | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
Люди принимают участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Елена Бекназарова
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Люди принимают участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Референдум по принятию закона о конституции Узбекистана в новой редакции прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, генсек организации Сергей Лебедев.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов.
Девушка голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших
Вчера, 09:18
"Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что референдум Республики Узбекистан по проекту конституционного закона... прошел на высоком организационном уровне, в свободной и открытой атмосфере, в соответствии с действующим законодательством" – сказал Лебедев на брифинге.
По его словам, организаторы референдума предоставили гражданам страны возможность свободного волеизъявления.
"Участие в мониторинге голосования более 44 тысяч наблюдателей от политических партий и органов самоуправления граждан Узбекистана позволило осуществить широкий гражданский контроль за проведением референдума", - отметил Лебедев. Генсек СНГ добавил, что миссия Содружества работала в Узбекистане с 12 апреля в составе 95 человек из восьми стран организации и посетила в день референдума более 60 участков во всех регионах республики и в Ташкенте.
Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди поправок - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. Среди вносимых изменений - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты.
В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК итогов референдума, это должно произойти в течение десяти дней после голосования
Девушка голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В Узбекистане начался референдум по конституции
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В миреУзбекистанТашкентСергей ЛебедевШавкат МирзиеевСНГ
 
 
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