https://ria.ru/20230501/referendum-1868950448.html

Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме

Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме - РИА Новости, 01.05.2023

Генсек СНГ рассказал о прошедшем в Узбекистане референдуме

Референдум по принятию закона о конституции Узбекистана в новой редакции прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:17

2023-05-01T11:17

2023-05-01T11:17

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ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Референдум по принятию закона о конституции Узбекистана в новой редакции прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, сообщил глава миссии наблюдателей СНГ, генсек организации Сергей Лебедев. Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов. "Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что референдум Республики Узбекистан по проекту конституционного закона... прошел на высоком организационном уровне, в свободной и открытой атмосфере, в соответствии с действующим законодательством" – сказал Лебедев на брифинге. По его словам, организаторы референдума предоставили гражданам страны возможность свободного волеизъявления. "Участие в мониторинге голосования более 44 тысяч наблюдателей от политических партий и органов самоуправления граждан Узбекистана позволило осуществить широкий гражданский контроль за проведением референдума", - отметил Лебедев. Генсек СНГ добавил, что миссия Содружества работала в Узбекистане с 12 апреля в составе 95 человек из восьми стран организации и посетила в день референдума более 60 участков во всех регионах республики и в Ташкенте. Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди поправок - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. Среди вносимых изменений - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты. В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК итогов референдума, это должно произойти в течение десяти дней после голосования

https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868934304.html

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868798077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, ташкент, сергей лебедев, шавкат мирзиеев, снг