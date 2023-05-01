https://ria.ru/20230501/prazdnik-1868084335.html

Праздник весны и труда

Праздник весны и труда - РИА Новости, 01.05.2023

Праздник весны и труда

Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями –... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T02:40

2023-05-01T02:40

2023-05-01T02:40

справки

праздник весны и труда

россия

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Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями – День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения – 1 мая или Первомай.Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе. Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни. В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге. Формой празднования Первомая стала маевка – нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом. Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!". С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала. В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад. С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая. 1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности – самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 мая не проводились. 1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве. В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся. В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.В 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 21 апреля День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ (статья 112) сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день – 1 мая. Праздник весны и труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами. В последние годы в связи с пандемией COVID-19 большая часть первомайских мероприятий проводилась в онлайн-режиме. В 2022 году в ряде регионов России впервые за два года первомайские шествия и маевки прошли в очном формате. В Москве 1 мая вместо шествия состоялся автопробег. Участники акции возложили цветы к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе. В 2023 году Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) рекомендовала не проводить митинги и шествия, посвященные 1 мая, из-за повышенного уровня террористической опасности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, праздник весны и труда, россия