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В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на короткий митинг - РИА Новости, 17.04.2023
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17:53 17.04.2023 (обновлено: 17:56 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/miting-1865881867.html
В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на короткий митинг
В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на короткий митинг - РИА Новости, 17.04.2023
В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на короткий митинг
Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге будет заменена на короткий митинг по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости глава свердловской... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:53
2023-04-17T17:56
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге будет заменена на короткий митинг по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости глава свердловской областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Андрей Исаев рекомендовал россиянам на 1 мая не собираться большими группами по соображениям террористической безопасности. "Мы, профсоюзы - структура централизованная. Решение Федерации независимых профсоюзов для нас определяющее. По формам в этом году определены митинги в Екатеринбурге и в других городах", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вместо традиционного шествия 1 мая на "Екатеринбург Арене" состоится митинг длительностью 30-40 минут. Кроме этого, по словам Ветлужских, в рамках первомайских мероприятий – до и после 1 мая – пройдут встречи профсоюзного актива, членов профсоюза с руководителями органов власти, акции по высадке деревьев, проверки состояния охраны труда на предприятиях, а также акция "Рисуем труд", в рамках которой на заводских корпусах и заборах будут нарисованы работники промышленности, культуры, образования, металлургии и других профессий. Профсоюзы в прошлом году провели в большинстве регионов первомайские шествия и митинги – тогда они прошли впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. При этом в Москве шествие заменили автопробегом.
https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863472132.html
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общество, екатеринбург
Общество, Екатеринбург
В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на короткий митинг

В Екатеринбурге заменят первомайские демонстрации на митинг по соображениям безопасности

© РИА Новости / Алексей КуденкоГород Екатеринбург
Город Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Город Екатеринбург. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге будет заменена на короткий митинг по соображениям безопасности, сообщил РИА Новости глава свердловской областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.
Ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Андрей Исаев рекомендовал россиянам на 1 мая не собираться большими группами по соображениям террористической безопасности.
"Мы, профсоюзы - структура централизованная. Решение Федерации независимых профсоюзов для нас определяющее. По формам в этом году определены митинги в Екатеринбурге и в других городах", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вместо традиционного шествия 1 мая на "Екатеринбург Арене" состоится митинг длительностью 30-40 минут.
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Кроме этого, по словам Ветлужских, в рамках первомайских мероприятий – до и после 1 мая – пройдут встречи профсоюзного актива, членов профсоюза с руководителями органов власти, акции по высадке деревьев, проверки состояния охраны труда на предприятиях, а также акция "Рисуем труд", в рамках которой на заводских корпусах и заборах будут нарисованы работники промышленности, культуры, образования, металлургии и других профессий.
Профсоюзы в прошлом году провели в большинстве регионов первомайские шествия и митинги – тогда они прошли впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. При этом в Москве шествие заменили автопробегом.
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