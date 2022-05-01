https://ria.ru/20220501/prazdnik-1786406548.html

В России отмечают День Весны и Труда

В России отмечают День Весны и Труда - РИА Новости, 01.05.2022

В России отмечают День Весны и Труда

Первомайские шествия и маевки впервые за два года пройдут очно в ряде регионов России; в Москве, где запрет на публичные мероприятия сохраняется, 1 мая... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T00:25

2022-05-01T00:25

2022-05-01T05:09

общество

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первомайские шествия и маевки впервые за два года пройдут очно в ряде регионов России; в Москве, где запрет на публичные мероприятия сохраняется, 1 мая состоится автопробег в поддержку действий руководства страны.Возвращение к допандемийному форматуПосле двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, к очным шествиям и митингам в большинстве регионов на 1 мая возвращаются профсоюзы. Тем временем в Москве сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе акций, шествий, митингов на основании указа мэра об ограничениях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса.Так, столичный департамент региональной безопасности не согласовал шествие на 1 мая с количеством участников до 30 тысяч человек, сославшись на складывающуюся эпидемиологическую обстановку.В этой связи Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) проведет 1 мая не традиционное шествие, а автопробег от проспекта Академика Сахарова до Поклонной горы, где участники автопробега возложат цветы к Вечному огню.Всероссийский автопробег объединения профсоюзов "Zа мир без нацизма!" является частью Первомайских мероприятий ФНПР. Он стартовал 12 апреля во Владивостоке. Ожидается, что после 1 мая колонны продолжат движение в города–герои Волгоград и Севастополь, где примут участие в мероприятиях празднования Дня Победы.Как отмечается в Telegram-канале ФНПР, акция должна показать миру "сплоченность российского общества в борьбе за свободу и независимость нашего государства, за право на жизнь для наших граждан". Автопробег демонстрирует поддержку действий руководства страны и решений, принятых президентом Владимиром Путиным.Партийные маевкиВпервые за два года в регионах, где отменены коронавирусные ограничения, партия "Единая Россия" проведет массовые первомайские демонстрации и митинги-концерты. В омской области в праздничном шествии "ZA праздник весны и труда!" и митинге-концерте планируют принять участие 15 тысяч человек. В столице Удмуртии участие в шествии примут более 25 тысяч человек. В Волгограде представители партии выйдут на митинг под лозунгами "Zа Мир! Труд! Май!" и "Zа мир без нацизма!", рассказали в пресс-службе партии.Волонтеры будут раздавать ленты-триколор и воздушные шары цветов российского флага на улицах городов и районных центров. Помимо этого, в ряде регионов состоятся автопробеги. Также активисты региональных и местных отделений партии, волонтеры, депутаты всех уровней и молодогвардейцы навестят ветеранов и тружеников тыла. Окажут им адресную помощь, помогут навести порядок в домах и на приусадебных участках, вручат подарки и продуктовые наборы. Акция пройдет в десятках регионов, в частности, в Белгородской и Саратовской областях, Москве, Чувашии, Карелии, Адыгее и других.Фракция ЛДПР, в свою очередь, планирует на 1 мая собрать сторонников в Институте мировых цивилизаций, при этом выбор может измениться в пользу альтернативной локации из-за эпидемиологических ограничений, о чем РИА Новости сообщил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.КПРФ во время майских праздников планирует провести митинги и демонстрации в России, акции будут посвящены правам и интересам трудящихся, рассказал ранее зампредседателя ЦК партии, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.Партия "Справедливая Россия - За правду" 1 мая планирует "трудиться": благоустраивать парки и скверы, приводить в порядок места у воинских захоронений и мемориалов, а также организует сдачу крови для проходящих лечение российских военнослужащих, рассказали ранее в пресс-службе партии.Партия "Новые люди" рассказала, что проведет Первомай в регионах с избирателями или "на картошке".Непарламентские партии, в свою очередь, также готовят ряд мероприятий к Первомаю. Так, партия пенсионеров планирует участвовать в тематических мероприятиях, но решение о порядке участия принимают региональные отделения партии в зависимости от традиций и местных условий. Планируется участие в шествиях и массовых мероприятиях. Кроме того, партия организует концерты, чаепития или круглые столы."Коммунисты России" также проведут митинги и шествия в тех регионах, где сняты ограничения на массовые мероприятия, а где запрещены – пройдут маевки, а также возложения цветов к памятникам Ленина, Сталина и Маркса. Кроме того, партия планирует провести федеральную акцию "Красная ленточка" в память погибших в войне, в память о пролитой крови рабочего класса, с учетом 1 мая, в разных социальных битвах, которые были в XX веке.

https://ria.ru/20220405/prazdniki-1781936523.html

https://ria.ru/20220501/issledovanie-1786410005.html

https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html

россия

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общество, россия