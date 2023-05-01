https://ria.ru/20230501/podryv-1868937960.html
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:43
2023-05-01T09:43
2023-05-01T09:43
ленинградская область
гатчинский район
александр дрозденко
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в телеграм-канале, что с другой опоры снят заряд со взрывателем. Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет (предположительно взрывное устройство). Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона. "Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230501/podryv-1868932259.html
ленинградская область
гатчинский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, происшествия
Ленинградская область, Гатчинский район, Александр Дрозденко, Происшествия
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП
Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва опоры ЛЭП