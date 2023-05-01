https://ria.ru/20230501/podryv-1868937960.html

В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП

В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023

В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:43

2023-05-01T09:43

2023-05-01T09:43

ленинградская область

гатчинский район

александр дрозденко

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в телеграм-канале, что с другой опоры снят заряд со взрывателем. Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет (предположительно взрывное устройство). Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона. "Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

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ленинградская область

гатчинский район

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Екатерина Зайцева

ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, происшествия