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В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
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09:43 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/podryv-1868937960.html
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:43
2023-05-01T09:43
ленинградская область
гатчинский район
александр дрозденко
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в телеграм-канале, что с другой опоры снят заряд со взрывателем. Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет (предположительно взрывное устройство). Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона. "Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
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ленинградская область
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ленинградская область, гатчинский район, александр дрозденко, происшествия
Ленинградская область, Гатчинский район, Александр Дрозденко, Происшествия
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП

Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва опоры ЛЭП

© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сообщил о подрыве опоры линии электропередачи в поселении в Гатчинском районе, написал в телеграм-канале, что с другой опоры снят заряд со взрывателем.
Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет (предположительно взрывное устройство). Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.
"Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Вчера, 09:03
 
Ленинградская областьГатчинский районАлександр ДрозденкоПроисшествия
 
 
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