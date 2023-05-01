https://ria.ru/20230501/pobeda-1868929038.html
Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске
Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске - РИА Новости, 01.05.2023
Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске
Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске, главный символ военной эпохи – легендарную "Лебедянку" пришли посмотреть 2900 жителей... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:22
2023-05-01T08:22
2023-05-01T08:22
общество
амурская область
благовещенск
забайкальский край
василий орлов (губернатор)
забайкальская железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске, главный символ военной эпохи – легендарную "Лебедянку" пришли посмотреть 2900 жителей Приамурья, передает корреспондент РИА Новости. Патриотическая акция посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В голове праздничного эшелона - паровоз послевоенной серии Л ("Лебедянка"). Затем две открытые платформы с образцами военной техники, на которой представлены легендарная боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", гаубичное орудие Д-1, 37-мм зенитная пушка АЗП-39. Как рассказал РИА Новости старший машинист паровоза Алексей Харьков, он работает на железной дороге 38 лет и для него "Лебедянка" - особая гордость. Перед началом праздничного концерта к благовещенцам и гостям областного центра обратились губернатор Амурской области Василий Орлов, начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец и врио начальника штаба общевойсковой 35-ой армии Восточного Военного округа Ренат Аушев. Затем на платформе-сцене фронтовые песни исполнил шоу-проект "ВнеВременье" Читинского дворца культуры железнодорожников. Как рассказал художественный руководитель ансамбля Сергей Бронников, артистов везде встречают тепло. "Это любимый народный праздник. Публика отзывается везде радостно. Мы сегодня это видели и вчера, когда пели и так будет до конца", - сказал худрук. Благовещенск - четвёртая станция на пути патриотической акции Забайкальской железной дороги. Ретропоезд сделает 15 длительных остановок, из них десять – в Амурской области и пять – в Забайкальском крае. Финальная точка праздничного состава - станция Чита-2. Его протяженность составит более 1830 километров.
https://ria.ru/20220506/pobeda-1787164332.html
https://ria.ru/20210714/katyusha-1741264569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, благовещенск, забайкальский край, василий орлов (губернатор), забайкальская железная дорога
Общество, Амурская область, Благовещенск, Забайкальский край, Василий Орлов (губернатор), Забайкальская железная дорога
Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске
Ретропоезд "Победа" привез легендарную боевую машину "Катюша" в Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Победа" на паровозной тяге сделал остановку в Благовещенске, главный символ военной эпохи – легендарную "Лебедянку" пришли посмотреть 2900 жителей Приамурья, передает корреспондент РИА Новости.
Патриотическая акция посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В голове праздничного эшелона - паровоз послевоенной серии Л ("Лебедянка"). Затем две открытые платформы с образцами военной техники, на которой представлены легендарная боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", гаубичное орудие Д-1, 37-мм зенитная пушка АЗП-39.
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Как рассказал РИА Новости старший машинист паровоза Алексей Харьков, он работает на железной дороге 38 лет и для него "Лебедянка" - особая гордость.
«
"Я всю жизнь вожу, с 1997 года работаю на паровозе. Гордость за эту технику, что она столько лет простояла и до сих пор работает!", - сказал машинист.
Перед началом праздничного концерта к благовещенцам и гостям областного центра обратились губернатор Амурской области Василий Орлов
, начальник Забайкальской железной дороги
Владимир Антонец и врио начальника штаба общевойсковой 35-ой армии Восточного Военного округа Ренат Аушев.
Затем на платформе-сцене фронтовые песни исполнил шоу-проект "ВнеВременье" Читинского дворца культуры железнодорожников. Как рассказал художественный руководитель ансамбля Сергей Бронников, артистов везде встречают тепло. "Это любимый народный праздник. Публика отзывается везде радостно. Мы сегодня это видели и вчера, когда пели и так будет до конца", - сказал худрук.
Благовещенск
- четвёртая станция на пути патриотической акции Забайкальской железной дороги. Ретропоезд сделает 15 длительных остановок, из них десять – в Амурской области и пять – в Забайкальском крае
. Финальная точка праздничного состава - станция Чита-2. Его протяженность составит более 1830 километров.
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