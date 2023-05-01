https://ria.ru/20230501/pistolet-1868925025.html
"Трусливый поросенок". В Сети высмеяли слова Зеленского о пистолете
"Трусливый поросенок". В Сети высмеяли слова Зеленского о пистолете - РИА Новости, 01.05.2023
"Трусливый поросенок". В Сети высмеяли слова Зеленского о пистолете
Пользователи Twitter высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он носит с собой пистолет. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T06:52
2023-05-01T06:52
2023-05-01T06:52
в мире
владимир зеленский
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twitter
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он носит с собой пистолет.В субботу в интервью каналу "1+1" украинский лидер рассказал, что у него при себе пистолет. Он также заявил о готовности применить оружие, если бы столкнулся с российскими войсками.В Сети со скепсисом отнеслись к его словам."Зеленский — трусливый поросенок", — написал I am Groot."Докажи это", — предложил Jesse Wheeler."Владимир Зеленский, он же — Кокаиновый Медведь", — съязвил Bionic Sasquatch."Так вот почему у него есть двойник, который везде с ним ходит", — с иронией отметил Lou Molesworth."Я видел, как он танцует. Я на это не куплюсь", — заявил R Scott."Он бы сбежал в одно из своих роскошных поместий где-нибудь в мире, купленное на деньги налогоплательщиков из других стран", — предположил Herr Spikdojja."Просто слова", — отметил ronald egan."Он трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир", — прокомментировал Prometheus."Он же комик! В каком мире вы живете? Этот парень просто играет роль, вот и все", — заключил Joshua Kerr.Во время интервью с журналистом Дмитрием Комаровым Зеленский также отметил, что иногда позволяет себе отдохнуть несколько часов, чтобы "не потерять рассудок".
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868896413.html
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в мире, владимир зеленский, украина, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Twitter
"Трусливый поросенок". В Сети высмеяли слова Зеленского о пистолете
Пользователи Twitter высмеяли слова "трусливого поросенка" Зеленского о ношении пистолета
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли заявление президента Украины
Владимира Зеленского о том, что он носит с собой пистолет.
В субботу в интервью каналу "1+1" украинский лидер рассказал, что у него при себе пистолет. Он также заявил о готовности применить оружие, если бы столкнулся с российскими войсками.
В Сети со скепсисом отнеслись к его словам.
"Зеленский — трусливый поросенок", — написал I am Groot.
"Докажи это", — предложил Jesse Wheeler.
"Владимир Зеленский, он же — Кокаиновый Медведь", — съязвил Bionic Sasquatch.
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"Так вот почему у него есть двойник, который везде с ним ходит", — с иронией отметил Lou Molesworth.
"Я видел, как он танцует. Я на это не куплюсь", — заявил R Scott.
"Он бы сбежал в одно из своих роскошных поместий где-нибудь в мире, купленное на деньги налогоплательщиков из других стран", — предположил Herr Spikdojja.
Неожиданные слова Зеленского о конфликте с Россией вызвали шок в Сети
"Просто слова", — отметил ronald egan.
"Он трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир", — прокомментировал Prometheus.
"Он же комик! В каком мире вы живете? Этот парень просто играет роль, вот и все", — заключил Joshua Kerr.
Во время интервью с журналистом Дмитрием Комаровым Зеленский также отметил, что иногда позволяет себе отдохнуть несколько часов, чтобы "не потерять рассудок".
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