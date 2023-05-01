https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html

Запад выбрал четыре цели из числа союзников России

Запад выбрал четыре цели из числа союзников России - РИА Новости, 01.05.2023

Запад выбрал четыре цели из числа союзников России

"Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография": Бразилия, Казахстан, Нигерия и Чили. Эти страны руководство Евросоюза хочет "перекупить" у России,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:13

аналитика

в мире

россия

нигерия

чили

опек

евросоюз

санкции в отношении россии

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"Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография": Бразилия, Казахстан, Нигерия и Чили. Эти страны руководство Евросоюза хочет "перекупить" у России, вытеснить оттуда наше влияние и заместить своим.Информацию о намерениях со ссылкой на закрытый брифинг евролидеров распространило европейское издание Politico. Источникам Politico зачастую можно верить, но некоторое удивление вызывает список наших союзников, к которым ревнуют европейцы. С Казахстаном — членом ОДКБ и ЕАЭС — все понятно, с Бразилией (членом БРИКС) — в общем-то, тоже. Но Сантьяго и Абуджа в курсе ли, что за нами замужем?Иначе говоря, Нигерия и Чили не воспринимаются внутри России как зоны российского влияния. Но европейцам, будем считать, виднее, в каких еще странах нас бояться.Действовать они предполагают не кнутом, а пряником: торговыми соглашениями, программами развития, прочим сотрудничеством. Стоит признать, это одна из самых умных мыслей, которые приходили в головы брюссельских геополитических мудрецов за последнее время. По крайней мере, финансирование военного противостояния с Россией и шантаж ее партнеров — примеры политики заведомо более глупой. Лучше уж "программы сотрудничества" с ленточками, цветами и кофе-брейками.Но есть два обстоятельства, которые все равно делают европейскую инициативу нежизнеспособной. Первое — заведомо ошибочное целеполагание. На установке "не дружи с ним, дружи со мной" крепкой дружбы не построить. А в большой политике предложения, в которых интереса к тебе меньше, чем желания насолить врагу, ныне дурной тон — чисто колониальные замашки.Второе обстоятельство — обстоятельство времени: поздно спохватились. В смысле — тогда, когда уже не сработали угрозы, шантаж и другие бандитские методы. А потому задача, которую ставит перед собой ЕС, видится для него неподъемной в принципе.Взять, к примеру, Сербию, которая со всех сторон окружена историческими врагами. Половина ее экономики зависит от Евросоюза. Но Белград больше года успешно сопротивляется попыткам рассорить его с Россией, с которой Сербия даже не граничит. У Казахстана значительно больше причин (экономических, политических, всяких) оказывать столь же ожесточенное сопротивление. Если сербы европейцам не по зубам, то казахи — тем более, не говоря уже о бразильцах.Ведь не только в Бразилии, а во всей Южной и еще шире — Латинской Америке наблюдается обвал влияния западного гегемона, США, для которых этот регион еще относительно недавно был "задним двором" под вооруженной охраной. Конфликт Запада с Россией и демонстративный отказ его поддержать почти всеми американцами южнее Техаса показал это наглядно.Но с тех пор Бразилия сместилась от принципиального нейтралитета президента Болсонару к полноценному бунту президента Лулы (Луис Инасиу да Сильва, но в Бразилии все зовут его Лулой). Сейчас он одновременно бунтует против идеи сдерживания Китая, доллара как мировой резервной валюты, военной поддержки Украины со стороны Запада (с его точки зрения, это как тушить пожар керосином) и даже расширения НАТО.Видимо, столь же катастрофические для западного влияния процессы происходят и в Чили — цитадели этого самого влияния в Латинской Америке. Когда к власти там пришел просоветский президент Альенде, ЦРУ вложилось в госпереворот и жестокую прозападную диктатуру Пиночета, чье наследие Чили сейчас старательно изживает. Другая сторона этого наследия — самый высокий в Латинской Америке уровень жизни. Формально — как в Венгрии, но это не отменяет чудовищного социального расслоения в Чили, какого уже давно нет в Европе. Оно в итоге и привело к очередному переходу Сантьяго в левый лагерь.Чуть больше года назад президентом там стал "новый Альенде" — Габриэль Борич Фонт, потомок хорватских иммигрантов, который пытается говорить на одном языке с местными индейцами мапуту. Их непроглядная нищета и конфликты с белыми фермерами — вторая причина "красного реванша" в Чили.Нигерия — еще один пример страны с преимущественным влиянием англосаксов, где "что-то пошло не так". Наряду с ЮАР, это главная экономика Черной Африки, самое влиятельное государство Западной Африки, шестая по населению держава в мире, важный член ОПЕК. Как раз по линии ОПЕК Россия с Нигерией вполне успешно сотрудничает: последние решения картеля принимались при активном сопротивлении США и ЕС, но в нашу пользу (в так называемом формате ОПЕК+).Главная проблема Нигерии — сложносоставной характер ее общества, отягощенного множеством религиозных, этнических и племенных конфликтов. Десятилетиями Запад был вовлечен в эти конфликты, ставшие для него инструментом влияния в стране с огромными запасами углеводородов и других полезных ископаемых. В новую эру утверждается мнение, что это влияние деструктивно. Ряд других африканских стран — Мали, Буркина-Фасо, ДРК — ранее уже отказались от западных военных посредников и теперь ищут других, в том числе и в лице России. Если по тому же пути проследует Нигерия, это станет болезненным ударом по Pax Americana и ЕС как его составной части.Иначе говоря, если Казахстан и Бразилия — традиционные партнеры России, то Чили и Нигерия — места, где Запад опростоволосился, опозорился и обанкротился сам, а потому боится российского и китайского влияния немного на перспективу, но искренне — по принципу "свято место пусто не бывает".Следует думать, что за решением закрытого брифинга наших европейских противников действительно последуют какие-то указы, программы и бюджеты. Холодная война — в принципе, дорогое удовольствие, когда приходится платить за прежде неочевидные вещи.Но вполне очевидно то, как России (не российской дипломатии, а именно России в целом) на эту подрывную деятельность реагировать. Залог их дипломатического провала — наши военные успехи, прежде всего применительно к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ, важнейшей ставке Запада на поражение России.Неважно, в Астане или в Лагосе: у побед много союзников, а поражение всегда одиноко.

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

https://ria.ru/20230423/vliyanie-1867096134.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

россия

нигерия

чили

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аналитика, в мире, россия, нигерия, чили, опек, евросоюз, санкции в отношении россии, одкб