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Экс-глава Молдавии заявил, что парламент не принимал запрет на въезд Путина - РИА Новости, 01.05.2023
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13:47 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/moldaviya-1868968632.html
Экс-глава Молдавии заявил, что парламент не принимал запрет на въезд Путина
Экс-глава Молдавии заявил, что парламент не принимал запрет на въезд Путина - РИА Новости, 01.05.2023
Экс-глава Молдавии заявил, что парламент не принимал запрет на въезд Путина
Экс-президент Молдавии и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин заявил РИА Новости, что парламент не... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:47
2023-05-01T13:47
россия
молдавия
кишинев
владимир воронин
владимир путин
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин заявил РИА Новости, что парламент не принимал документы, которые запрещают въезд в страну президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам из РФ, по его словам, нет доказательств существования подобного списка. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, в число которых входит в том числе и президент России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. По словам Медведева, "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. "Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления. Документально нигде никаких подтверждений нет, никто ничего не знает", - заявил Воронин. Он заявил, что власти республики не могли принять подобное решение самостоятельно, поскольку они финансово зависят от западных грантов и кредитов. Экс-президент полагает, что к власти в Молдавии пришли люди, которые не могут самостоятельно ничего решать ни во внутренних делах Молдавии, а во внешней политике "идут по линии указаний из ЕС". "Если в колониях ЕС пошли указания, что нужно применять какие-то меры к России и руководству РФ, то так называемые власти Молдавии будут это исполнять. Нам непонятно, было ли это сделано на самом деле. Они следуют по списку, который родился где-то в недрах Брюсселя или в Америке. Никакого суверенитета и самостоятельности нет", - добавил Воронин. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://radiosputnik.ria.ru/20230430/polsha-1868887721.html
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россия, молдавия, кишинев, владимир воронин, владимир путин, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Владимир Воронин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Экс-глава Молдавии заявил, что парламент не принимал запрет на въезд Путина

Экс-глава Молдавии Воронин заявил, что парламент не принимал запрет на въезд Путина

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Владимир Воронин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и сопредседатель парламентского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин заявил РИА Новости, что парламент не принимал документы, которые запрещают въезд в страну президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам из РФ, по его словам, нет доказательств существования подобного списка.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, в число которых входит в том числе и президент России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. По словам Медведева, "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе.
"Мы этот список, в который, по словам так называемого премьера, входит и президент России, не видели. Через парламент этот список не проходил, от правительства мы тоже слышали только устные заявления. Документально нигде никаких подтверждений нет, никто ничего не знает", - заявил Воронин.
Он заявил, что власти республики не могли принять подобное решение самостоятельно, поскольку они финансово зависят от западных грантов и кредитов. Экс-президент полагает, что к власти в Молдавии пришли люди, которые не могут самостоятельно ничего решать ни во внутренних делах Молдавии, а во внешней политике "идут по линии указаний из ЕС".
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"Если в колониях ЕС пошли указания, что нужно применять какие-то меры к России и руководству РФ, то так называемые власти Молдавии будут это исполнять. Нам непонятно, было ли это сделано на самом деле. Они следуют по списку, который родился где-то в недрах Брюсселя или в Америке. Никакого суверенитета и самостоятельности нет", - добавил Воронин.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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РоссияМолдавияКишиневВладимир ВоронинВладимир ПутинДмитрий МедведевЕвросоюзВ мире
 
 
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